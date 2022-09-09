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Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 8 film birden vizyona girdi (9 Eylül 2022)

09.09.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 8 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jeon Do Yeon ile Nam Gil Kim'in rol aldığı Güney Kore filmi "Acil İniş", aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday . İngiliz aktris Daisy Edgar-Jones'in başrolünde oynadığı "Kya'nın Şarkı Söylediği Yer", dokunaklı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak. Meral Kaplan, Selçuk Kılıç, Korkmaz Polat, Hülya Diken ve Mehmet Uğur'un rol aldığı, yönetmenliğini Adem Uğur'un üstlendiği "Annis Ölüm Gecesi" ile Kemal Danacı ve Sedat Ergen'in yönettiği "Hafir: Karanlık Mezar" korku filmi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

Acil İniş (Emergency Declaration)

Acil İniş (Emergency Declaration)
Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jeon Do Yeon ile Nam Gil Kim'in başrollerinde oynadığı "Acil İniş", bir uçuş sırasında terör olayının meydana gelmesiyle yaşananları beyaz perdeye taşıyacak. Han Jae-rim'in yönettiği aksiyon filmi, deneyimli komiser In-ho'nun, Hawaii'ye giden bir uçağın terör saldırısına hedef olacağını öğrenmesiyle başlıyor. Uçuşun başlarında uçaktaki adamlardan birinin, gizemli bir hastalıktan ölmesiyle hem uçakta hem de yerde korku ve kaos yayılıyor. Acil iniş yapmak zorunda olan uçaktaki mürettebatın ve yolcuların yaşadığı korku dolu anları işleyen yapım, filmin ana karakterlerinin yan hikayesini de izleyiciye aktarıyor.

Ah Be Birader

Ah Be Birader
Ufuk Özkan, Anıl İlter, Serkan Kuru, Sevcan Yaşar ve Ersin Olgaç'ın rol aldığı komedi filmi "Ah Be Birader", yolları bir şekilde kesişen iki zıt karakterin karıştığı olayları işliyor.

Annis: Ölüm Gecesi

Annis: Ölüm Gecesi
Korkmaz Polat, Meral Kaplan ve Selçuk Kılıç’ın başrollerde olduğu korku filmi Annis Ölüm Gecesi, bir Arkeolog olan Canan’nın Prusiasad Hypium Antik Tiyatro kazısına gitmesini konu ediniyor.

Arthur Rambo

Arthur Rambo
Altın Palmiye ödüllü Laurent Cantet'in dünya prömiyeri 2021'de Toronto Film Festivali'nde yapılan filmi "Arthur Rambo" izleyiciyle buluşacak.

Evdeki Düşman: Başlangıç

Evdeki Düşman: Başlangıç
William Brent Bell'in yönettiği, Isabelle Fuhrman ve Julia Stiles'in başrollerini paylaştığı "Evdeki Düşman: Başlangıç", akıl hastanesinden kaçarak zengin bir ailenin kaybolan çocuğunun yerine geçen bir kızın gerilimli hikayesini ele alıyor.
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