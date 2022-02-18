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Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 8 film birden vizyona giriyor (18 Şubat 2022)

18.02.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film sinemaseverlerle buluştu. Komedi, korku ve gerilim türündeki filmler sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Juho Kuosmanen'in yönetmenliğini yaptığı, Yuriy Borisov, Seidi Haarla ve Yuliya Aug'un başrollerinde oynadığı '6 Numaralı Kompartıman', Türk izleyicisiyle buluşacak. En İyi Uluslararası Film kategorisinde Oscar’ın kısa listesinde yer alan 6 Numaralı Kopartıman filminin yanı sıra yeri komedi filmleri de kahkaha tufanı yaratacak. Yönetmenliğini Ali Doğançay'ın üstlendiği 'Soygun Oyunu: Büyük Vurgun', bu hafta yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

VİZYON HAREKETLENDİ

6 NUMARALI KOMPARTIMAN

6 NUMARALI KOMPARTIMAN
Rosa Liksom'un aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan, Rusya, Almanya, Estonya ve Finlandiya ortak yapımı film, iki yabancının aynı kompartımanı paylaştığı uzunca bir tren yolculuğunu anlatıyor.

HOLLYWOOD'LU TÜRK

HOLLYWOOD'LU TÜRK
Haftanın bir diğer yerli komedi filmi Murat Ünal'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı 'Hollywood'lu Türk' adlı yapım. Filmin konusu özetle şöyle: "Büyük rollerde oynamanın hayalini kuran Alper'e ufak tefek roller dışında teklif gelmez. Bu sırada Alper, Sophie adında genç bir kadınla tanışır. Alper'le pek ilgilenmeyen Sophie'nın güzel sanatlara başvurmak için çekeceği video için İtalyan birine ihtiyacı vardır. Bunu öğrenen Alper, bu durumdan faydalanmaya karar verir. Bir İtalyan gibi davranmaya başlayan Alper bu sayede hem demo sahibi olacak hem de Sophie'nin dikkatini çekebilecektir. Alper'den Alberto'ya dönüşen genç adam bu süreçte kendisini beklenmedik durumların içinde bulur."

MAHLUKAT

MAHLUKAT
Alper Mestçi'nin yönettiği, Adnan Koç, Seda Oğuz, Kurtuluş Şakirağaoğlu, Öykü Gökduman ve Alara Kardak'ın rol aldığı haftanın yerli korku filmi 'Mahlukat', Mardin'de yaşanmış gerçek bir korku vakasını odağına alıyor.

OLMADI KAÇARIZ

OLMADI KAÇARIZ
Erkan Nurhan tarafından sinema perdesine taşınan 'Olmadı Kaçarız', sosyal medya fenomeni bir grup arkadaşın, bir davet üzerine tatil yöresindeki bir otele gitmelerinin ardından gelişen olayları anlatıyor. Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Ezgi Gizem, Gökhan Eksen ve Ferit Okan Tokmak gibi isimlerin rol aldığı filmin senaryosunu Erol Hızarcı kaleme aldı.

ÖLÜMCÜL SNOWBOARD

ÖLÜMCÜL SNOWBOARD
Ivanna Sakhno, Alex Hafner ve Tinatin Dalakishvili'nin başrollerini paylaştığı 'Ölümcül Snowboard'un yönetmen koltuğunda Stanislav Kapralov oturuyor. Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı gerilim türündeki film, snowboard yaparken yasak bir bölgeye girmeleriyle hayatları altüst olan iki gencin hikayesini beyazperdeye taşıyor.
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