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Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 10 film birden vizyona girdi (20 Mayıs 2022)

20.05.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Bülent Terzioğlu ile Atilla Barışer'in yönetmenliğini yaptığı biyografi türündeki "Hayvan" isimli film, boks sporuna sarılarak kendini var eden ergen bir gencin hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Mark Baldo'nun yönetmenliğini üstendiği, macera ve komedi unsurlarını barındıran "Süper Yetenek 2", animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Korku filmi sevenler ise El Zebir’in gizemli dünyasında kendilerini bulacaklar.

VİZYON HAREKETLENDİ

AFTER:AYRILIK

AFTER:AYRILIK
After: Ayrılık, zor bir karar vermek zorunda olan Tessa ve Hardin'in hayatına odaklanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard gibi isimler yer alıyor.

CESUR BALIK SİHİRLİ DÜNYADA

CESUR BALIK SİHİRLİ DÜNYADA
"Cesur Balık Sihirli Dünyada", okyanusun derinliklerinde Balık Kasabası'nda yaşayan yunus Delfi'nin, kasabaya tehdit olan yılan balıklarına karşı mücadelesini odağına alıyor.

DOMUZ

DOMUZ
Pig, bir mantarı toplayıcısının hayatına odaklanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam Arkin, Cassandra Violet gibi isimler bulunuyor.

EL ZEBİR

EL ZEBİR
El-Zebir, yaşadığı tuhaf olayların geçmişte yapılan bir büyü ile ilgili olduğunu öğrenen genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Yerli korku filmi sevenlerin beğenisine sunulan filmin oyuncu kadrosunda Mustafa Kara, Cemalettin Çekmece, Ada Mural, Elis Büşra Kılıç, Cemal Aşkın Alpçetin yer alıyor.

HAYVAN

HAYVAN
Sorunlu babasının baskısı altında anne sevgisinden yoksun büyüyen bu gencin, yabancı bir kadının sevgisi ve bir spor adamının desteğiyle içinde doğduğu karanlık kuyudan çıkışını odağına alan filmin başrollerinde Bedirhan Barışer, Mehmet Ulay, Anta Toros, Engin Kahya ve Selçuk Kılıç rol aldı.
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