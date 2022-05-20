Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 10 film birden vizyona girdi (20 Mayıs 2022)

Bülent Terzioğlu ile Atilla Barışer'in yönetmenliğini yaptığı biyografi türündeki "Hayvan" isimli film, boks sporuna sarılarak kendini var eden ergen bir gencin hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Mark Baldo'nun yönetmenliğini üstendiği, macera ve komedi unsurlarını barındıran "Süper Yetenek 2", animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Korku filmi sevenler ise El Zebir’in gizemli dünyasında kendilerini bulacaklar.

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AFTER:AYRILIK After: Ayrılık, zor bir karar vermek zorunda olan Tessa ve Hardin'in hayatına odaklanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard gibi isimler yer alıyor.

CESUR BALIK SİHİRLİ DÜNYADA "Cesur Balık Sihirli Dünyada", okyanusun derinliklerinde Balık Kasabası'nda yaşayan yunus Delfi'nin, kasabaya tehdit olan yılan balıklarına karşı mücadelesini odağına alıyor.

DOMUZ Pig, bir mantarı toplayıcısının hayatına odaklanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam Arkin, Cassandra Violet gibi isimler bulunuyor.

EL ZEBİR El-Zebir, yaşadığı tuhaf olayların geçmişte yapılan bir büyü ile ilgili olduğunu öğrenen genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Yerli korku filmi sevenlerin beğenisine sunulan filmin oyuncu kadrosunda Mustafa Kara, Cemalettin Çekmece, Ada Mural, Elis Büşra Kılıç, Cemal Aşkın Alpçetin yer alıyor.