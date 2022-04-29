Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 11 film birden vizyona girdi (29 Nisan 2022)

Anastasiia Budiashkina, Sabrina Rubtsova ve Caterina Barloggio'nun başrollerinde oynadığı Fransa, İsviçre ve Ukrayna ortak yapımı "Olga" izleyicilerin beğenisine sunulacak. Bu hafta ayrıca Taneli Mustonen'ın yönetmenliğini yaptığı, Finlandiya yapımı "İkiz", İngiliz yapımı "Şeytanın Laneti", yerli filmler "Zebun" ile "Yakaza: Zehirli Kabile" gerilim ve korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Algı Eke, Sarp Bozkurt ve Öznur Serçeler'in başrolleri paylaştığı "Aynasız Haluk", bu hafta yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Hakan Gürtop'un yönettiği ve Uğur Çavuşoğlu, Meriç Başaran, Gonca Yakut ile Serkan Ekşioğlu'nun oynadığı "Annemin Zamanı", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

ANNEMİN ZAMANI Sadık Güneş'in senaryosunu yazdığı film, köyden kente göç eden ve yaşlılığında şehir hayatına mecbur kalan bir Anadolu kadınının hikayesini anlatıyor. Alzheimer hastalığını odağına alan film, bugün aile ve toplum hayatında yaşanan pek çok sorunu da gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

AYNASIZ HALUK Bülent İşbilen'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, karısı oğlunu alıp kendisini terk ettiğinden beri hayatla bağını koparmış ve kendini mesleğine adamış bir komiserin, suçluları yakalamaya çalışırken kuralları hiçe saymasını konu alıyor.

KİM DEMİŞ KÖTÜYÜZ DİYE? Pierre Perifel'in beyaz perdeye taşıdığı animasyon film "Kim Demiş Kötüyüz Diye?", suçlu hayvanlardan oluşan usta bir haydut çetesinin örnek birer vatandaş olmaya çalışmasını anlatıyor.

OLGA Filme adını veren "Olga" karakterini, 2016 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna'yı temsil eden eski milli cimnastikçi Anastasia Budiashkina oynuyor. Filmdeki diğer cimnastikçileri de profesyonel sporcular canlandırıyor. Çok ödüllü kısa film yönetmeni Elie Grappe'nin ilk uzun metrajlı filmi olan yapım, olimpiyatlarda altın madalyaya ulaşma hayali için mücadele eden 15 yaşındaki Ukraynalı yetenekli bir cimnastikçinin, Avrupa Şampiyonası yaklaşırken Kiev'deki Turuncu Devrim'le dünyasının altüst olmasını konu ediniyor.