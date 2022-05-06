Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 6 film birden vizyona girdi (6 Mayıs 2022)

Bayram Arslan, Su Polen ve Erkan Can'ın başrollerini paylaştığı "The Bağcılar", bu hafta aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Fantastik öğeler içeren aksiyon filmi "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında" 3 boyutlu IMAX teknolojisi ile beyaz perdeye taşınıyor.

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AŞK ÇAĞIRIRSAN GELİR Emre Kavuk'un yönetmenliğini yaptığı, şarkıcı Keremcem, Melis Babadağ, Gürgen Öz, Sera Tokdemir ve Cihan Ercan'ın başrollerinde oynadığı "Aşk Çağırırsan Gelir" izleyici ile buluşacak. Müzikleri Burcu Güven ve Aydın Sarman imzası taşıyan romantik komedi türündeki film, birbirinden farklı beş çiftin bir gün içerisinde yaşadıklarını konu ediniyor.

BİR DÜŞ GÖRDÜM Murat Çeri'nin yönetmenliğini üstlendiği "Bir Düş Gördüm" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Harun Reha Pakoğlu, Nevzat Yılmaz, Recep Çavdar, Ferda Işil ve Fatih Dokgöz gibi isimlerin rol aldığı film, trafik kazası geçiren bir çocuğun hayatına odaklanıyor.

DİRLİK DÜZENLİK Dudu Yetik, Asiye Dinçsoy ve Betül Esener'in başrollerini paylaştığı "Dirlik Düzenlik", üç kadından oluşan bir ailenin hikayesini ele alıyor.

DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA Fantastik öğeler içeren aksiyon türündeki "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında", 3 boyutlu IMAX teknolojisi ile izleyicilerin beğenisine sunulacak. Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong ve Chiwetel Ejiofor'un başrollerini paylaştığı yapımın yönetmen koltuğunda Sam Raimi oturuyor. Film, eski ve yeni mistik müttefiklerinin yardımıyla bilinmeyene yolculuk eden Doktor Strange'in maceralarını konu ediniyor.