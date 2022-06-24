Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 7 film birden vizyona girdi (24 Haziran 2022)

Austin Butler'in başrolünde oynadığı "Elvis", müzik efsanesi Elvis Presley'nin hayatını beyaz perdeye taşıyor. 2021 Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış Ödülü'ne layık görülen "Yumrukları Gevşetmek" adlı filmde, başrolleri Milana Aguzarova, Alik Karaev, Soslan Khugaev, Khetag Bibilov ve Arsen Khetagurov paylaştı. Ethan Hawke, Jeremy Davies, James Ransone, Madeleine McGraw ve J. Gaven Wilde'nin başrollerinde oynadığı "Siyah Telefon" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

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ÇILGIN KUŞLAR James Snider'in animasyon filmi "Çılgın Kuşlar", ilkbaharda Fernville'de orman hayvanları arasında bir gelenek haline gelen şarkı yarışmasını işliyor.

ELVIS "Romeo Juliet" ve "Muhteşem Gastly" filmlerinin yönetmeni Baz Luhrmann'ın yeni filmi "Elvis", müziğin efsane ismi Elvis Presley'nin hayatını beyaz perdeye taşıyor. Austin Butler'ın Elvis Presley'i canlandırdığı filmde, ünlü oyuncular Tom Hanks ve Olivia Dejonge rol aldı. Presley ve menajeri Albay Tom Parker arasındaki karmaşık ilişkiyi gözler önüne seren film, Elvis Presley'in müziğinin gelişimini ve unutulmaz bir müzisyene dönüşmesinin hikayesini ele alıyor.

GİZEMLİ KÖY Özcan Yiğit'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Gizemli Köy", korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Filmde, Toygun Ateş, Selahattin Taşdöğen, Eyüp Ergüven, Gülşah Susam ve Şengül Gökçen rol aldı.

SİYAH TELEFON Scott Derrickson'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, çocukları hedef alan bir seri katil tarafından kaçırılıp ses geçirmez bir bodrumda tutulan 13 yaşındaki Finney'nin, odada yer alan ve bağlantısı bulunmayan siyah telefon aracılığıyla katilin önceki mağdurlarıyla iletişime geçmesi sonrası yaşananları konu ediniyor.