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Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 7 film birden vizyona girdi (24 Haziran 2022)

24.06.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Austin Butler'in başrolünde oynadığı "Elvis", müzik efsanesi Elvis Presley'nin hayatını beyaz perdeye taşıyor. 2021 Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış Ödülü'ne layık görülen "Yumrukları Gevşetmek" adlı filmde, başrolleri Milana Aguzarova, Alik Karaev, Soslan Khugaev, Khetag Bibilov ve Arsen Khetagurov paylaştı. Ethan Hawke, Jeremy Davies, James Ransone, Madeleine McGraw ve J. Gaven Wilde'nin başrollerinde oynadığı "Siyah Telefon" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

VİZYON HAREKETLENDİ

ÇILGIN KUŞLAR

ÇILGIN KUŞLAR
James Snider'in animasyon filmi "Çılgın Kuşlar", ilkbaharda Fernville'de orman hayvanları arasında bir gelenek haline gelen şarkı yarışmasını işliyor.

ELVIS

ELVIS
"Romeo Juliet" ve "Muhteşem Gastly" filmlerinin yönetmeni Baz Luhrmann'ın yeni filmi "Elvis", müziğin efsane ismi Elvis Presley'nin hayatını beyaz perdeye taşıyor. Austin Butler'ın Elvis Presley'i canlandırdığı filmde, ünlü oyuncular Tom Hanks ve Olivia Dejonge rol aldı. Presley ve menajeri Albay Tom Parker arasındaki karmaşık ilişkiyi gözler önüne seren film, Elvis Presley'in müziğinin gelişimini ve unutulmaz bir müzisyene dönüşmesinin hikayesini ele alıyor.

GİZEMLİ KÖY

GİZEMLİ KÖY
Özcan Yiğit'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Gizemli Köy", korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Filmde, Toygun Ateş, Selahattin Taşdöğen, Eyüp Ergüven, Gülşah Susam ve Şengül Gökçen rol aldı.

SİYAH TELEFON

SİYAH TELEFON
Scott Derrickson'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, çocukları hedef alan bir seri katil tarafından kaçırılıp ses geçirmez bir bodrumda tutulan 13 yaşındaki Finney'nin, odada yer alan ve bağlantısı bulunmayan siyah telefon aracılığıyla katilin önceki mağdurlarıyla iletişime geçmesi sonrası yaşananları konu ediniyor.

SÜNNET ÇOCUĞU

SÜNNET ÇOCUĞU
Aydemir Akbaş'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrolünde oynadığı "Sünnet Çocuğu", at yarışı ve kumar sebebiyle aldığı borçları ödeyemeyen bir adamın hikayesini anlatıyor.
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