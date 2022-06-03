Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 7 film birden vizyona girdi (3 Haziran 2022)

Alex Garland'ın yönetmenliğini yaptığı, Jessie Buckley, Rory Kinnear, Gayle Rankin ve Paapa Essiedu'nun rol aldığı "Adamlar" izleyici ile buluşacak. Ersin Korkut, Murat Akkoyunlu ve İrfan Kangı'nın başrollerinde oynadığı "Şimdi Yandık", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

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ADAMLAR Jessie Buckley'nin başrolünde yer aldığı "Adamlar", yaşadığı travmatik olayın etkisinden kurtulabilmek için İngiltere taşrasında bir ev kiralayan Harper'ın, burada başından geçenleri anlatıyor. Bilim kurgu unsurları taşıyan gerilim türündeki film, yaşadığı travmatik olayın etkisinden kurtulabilmek ve iç huzurunu bulabilmek için İngiltere taşrasında bir ev kiralayan Harper'ın yaşamına odaklanıyor.

ARINMA SEANSI Yönetmenliğini Metin Kuru'nun üstlendiği, Tarot kartlarının spiritüelliğiyle hipnozun bilimselliğini özgün bir bakış açısıyla birleştirip gergin bir türe dönüştürerek ele alan filmin oyuncu kadrosunda, Tuğba Duygu, Ayçe İşözen, Cihangir Şeşen ve Demet Erdem yer alıyor.

KARANLIK MADDE Ahmet Yıldırım, Nihan Aşıcı, Orkun Olgar, Ahmet Pınar ve Dilek Serbest'in başrollerinde oynadığı "Karanlık Madde", İman Tahsin tarafından sinema perdesine taşındı. Macera ve gerilim türündeki film, Aladağlar'da bir grup maceracının çıktığı yolculuk ile evrende hala gizemini koruyan unsurlardan biri olan karanlık maddenin kesiştiği bir hikayeyi odağına alıyor.

SEMUR 3: KIYAMET-İ CİN BMS Film’in yapımcılığını yaptığı korku filmi Semur 3: Kıyamet-i Cin, eşini kaybettikten sonra psikolojik buhranından biraz olsun kurtulmak için köyüne dönen Murat ile ona destek olmak adına Murat'a sürpriz yaparak peşinden köye gelen arkadaşlarının başından geçenleri konu ediniyor.