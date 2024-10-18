Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (18 Ekim 2024)

Mehmet Günsür, Seda Bakan ve Nilperi Şahinkaya'nın rol aldığı komedi filmi "Gelin Takımı", bekarlığa veda partisi yapmak üzere toplanan bir grup arkadaşın hikayesini işliyor. İranlı Ali Abbasi'nin yönetmenliğini üstlendiği "The Apprentice: Trump'ın Hikayesi", Donald Trump'ın emlak işine nasıl başladığının hikayesine odaklanıyor. Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler üstlendiği "Kayıp Kamyon" filmi emekli zabıta memuru Vasıf'ın, aynı evde yaşadığı torunu Zeynep ile arasındaki kuşak çatışması ve en yakın dostu Fehmi ile serüvenini anlatıyor. "Üç Silahşörler" romanını sinemaya uyarlayan Alexandre De La Patelliere ile Matthieu Delaporte'un yönettiği "Monte Cristo Kontu" filmi, genç denizci Edmond Dantes'in hayat hikayesini ele alıyor. "Hiçbir Şey Yerinde Değil" filmi 1970'lerde yaşanan Bahçelievler Katliamı'nı konu ediniyor. Florence Pugh ve Andrew Garfield'in başrollerini paylaştığı, dram ve romantizmi bir araya getiren "Son Ana Kadar" filmi, gelecek vaat eden bir şef ile yeni boşanmış bir kadının tesadüfi karşılaşma sonucunda yaşadıklarını işliyor.Haftanın korku ve animasyon filmleri ise "Gülümse 2", "Dabba", "Cesur Panda Görevimiz Afrika" ile "Cesur Çocuk: Elveda Canavar" filmleri oldu.