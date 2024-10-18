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Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (18 Ekim 2024)

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.10.2024 17:48
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Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, 4'ü yerli, 10 yapım izleyiciyle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Mehmet Günsür, Seda Bakan ve Nilperi Şahinkaya'nın rol aldığı komedi filmi "Gelin Takımı", bekarlığa veda partisi yapmak üzere toplanan bir grup arkadaşın hikayesini işliyor. İranlı Ali Abbasi'nin yönetmenliğini üstlendiği "The Apprentice: Trump'ın Hikayesi", Donald Trump'ın emlak işine nasıl başladığının hikayesine odaklanıyor. Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler üstlendiği "Kayıp Kamyon" filmi emekli zabıta memuru Vasıf'ın, aynı evde yaşadığı torunu Zeynep ile arasındaki kuşak çatışması ve en yakın dostu Fehmi ile serüvenini anlatıyor. "Üç Silahşörler" romanını sinemaya uyarlayan Alexandre De La Patelliere ile Matthieu Delaporte'un yönettiği "Monte Cristo Kontu" filmi, genç denizci Edmond Dantes'in hayat hikayesini ele alıyor. "Hiçbir Şey Yerinde Değil" filmi 1970'lerde yaşanan Bahçelievler Katliamı'nı konu ediniyor. Florence Pugh ve Andrew Garfield'in başrollerini paylaştığı, dram ve romantizmi bir araya getiren "Son Ana Kadar" filmi, gelecek vaat eden bir şef ile yeni boşanmış bir kadının tesadüfi karşılaşma sonucunda yaşadıklarını işliyor.Haftanın korku ve animasyon filmleri ise "Gülümse 2", "Dabba", "Cesur Panda Görevimiz Afrika" ile "Cesur Çocuk: Elveda Canavar" filmleri oldu.

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VİZYON HAREKETLENDİ

CESUR ÇOCUK: ELVEDA CANAVAR

CESUR ÇOCUK: ELVEDA CANAVAR
Çin yapımı "Cesur Çocuk: Elveda Canavar" filmi, animasyon filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeye aday. Film, dünyanın en ünlü hekimlerinin yetiştiği Kunlun adasını bir beladan kurtarmak isterken yanlışlıkla adanın neredeyse tamamını yok eden şifacı Bai Ze'nin, sürgünde tanıştığı cesur bir çocuk arkadaşından güç alarak, kefaret için adaya geri dönmesini konu ediniyor.

CESUR PANDA GÖREVİMİZ AFRİKA

CESUR PANDA GÖREVİMİZ AFRİKA
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefleyen "Cesur Panda Görevimiz Afrika", macera dolu yolculuğa çıkan bir pandanın hikayesini konu ediniyor.

DABBA

DABBA
Anastasiya Budakva'nın yönettiği yerli korku filmi "Dabba", define bulmak isterken kendisini korkunç bir kabusun içinde bulan bir adamın yaşadıklarını anlatıyor.

GELİN TAKIMI

GELİN TAKIMI
Mehmet Günsür, Seda Bakan ve Nilperi Şahinkaya'nın rol aldığı komedi filmi "Gelin Takımı", bekarlığa veda partisi yapmak üzere toplanan bir grup arkadaşın hikayesini işliyor. Kısa bir süre sonra evlenecek Berrin için bekarlığa veda partisi düzenlemek isteyen Ayça, bunun için düğünün yapılacağı oteli ayarlar. Akın ve Poyraz'ın da onlara katılmasıyla unutulmaz bir tatil yaşamayı planlayan arkadaşlar, hesaplaşmalar, ihanetler ve yanlış anlaşılmaların ortasında kendilerini beklenmedik bir maceranın içinde bulur.

GÜLÜMSE 2

GÜLÜMSE 2
Parker Finn'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği "Gülümse 2", dünya turuna çıkmak üzereyken açıklanamayan olaylar yaşayan pop fenomeni Skye Riley'in hikayesini konu ediyor. ABD yapımı korku ve gerilim türündeki filmde Naomi Scott, Rosemarie DeWitt ve Kyle Gallner oynuyor.
Anahtar Kelimeler:
sinema
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