Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (22 Eylül 2023)

Sylvester Stallone, Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox ve Andy Garcia'nın başrollerinde yer aldığı "Cehennem Melekleri 4" izleyiciyle buluştu. Ahmet Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği "Yıldız Tozu", yazar Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanarak beyaz perdeye aktarıldı.
Manuela Martelli'nin yönettiği, Aline Küppenheim, Nicolas Sepulveda ve Hugo Medina'nın oynadığı dram filmi "1976", Şili'de Pinochet döneminde yaşayan bir kadının, kadın düşmanlığı ve yolsuzluğa karşı verdiği mücadeleyi konu ediniyor.
Haftanın yerli korku filmi "Ammar 4", bir büyücünün komşusunun evliliğini bitirmek üzere yaptığı büyünün ters tepmesi sonucu yaşananları anlatıyor.
Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach ve Marie Jung'un başrollerini paylaştığı "Büyük Felaket: Asit Yağmuru", gerilim ve bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Fransız sinemacı Just Philippot'un yönettiği filmin konusu özetle şöyle: "Fransa'da bir yerlerde bir sıcak hava dalgasının ortasında endişe verici bulutlar oluşur ve asit yağmuru püskürtür. Dünyayı kasıp kavuran bu durum insanların paniğe kapılmasına neden olur. Sona ermek üzere olan bir dünyada, ayrı bir aile, iklim felaketiyle yüzleşmek ve ondan kaçmak için bir araya gelmek zorunda kalır."
Sylvester Stallone, Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren ve Andy Garcia'nın rol aldığı "Cehennem Melekleri 4" izleyiciyle buluştu. Scott Waugh'un yönetmenliğini üstlendiği serinin son bölümü, deniz açıklarında bulunan bir nükleer füze gemisinin teröristlerce ele geçirilmesi sonucu başlatılan operasyonu konu alıyor. Bol aksiyonlu sahneleriyle öne çıkan filmin senaryosu Kurt Wimmer, Tad Daggerhart ve Max Adams imzası taşıyor.
İdil Akkuş ve Ekin İlkbağ'ın yönettiği "Düet", senkronize yüzme sporu sayesinde tanışmış iki yakın arkadaşın, 2016 Rio Olimpiyat Elemeleri'nde yarışma şansını kaçırdıktan sonra ortak hayalleri için çalışırken karşılaştıkları zorlukları konu alıyor.