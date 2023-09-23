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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (22 Eylül 2023)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (22 Eylül 2023)

    23.09.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde 5'i yerli 10 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Sylvester Stallone, Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox ve Andy Garcia'nın başrollerinde yer aldığı "Cehennem Melekleri 4" izleyiciyle buluştu. Ahmet Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği "Yıldız Tozu", yazar Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanarak beyaz perdeye aktarıldı.

    VİZYON HAREKETLENDİ

    1976

    1976

    Manuela Martelli'nin yönettiği, Aline Küppenheim, Nicolas Sepulveda ve Hugo Medina'nın oynadığı dram filmi "1976", Şili'de Pinochet döneminde yaşayan bir kadının, kadın düşmanlığı ve yolsuzluğa karşı verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

    AMMAR 4

    AMMAR 4

    Haftanın yerli korku filmi "Ammar 4", bir büyücünün komşusunun evliliğini bitirmek üzere yaptığı büyünün ters tepmesi sonucu yaşananları anlatıyor.

    BÜYÜK FELAKET:ASİT YAĞMURU

    BÜYÜK FELAKET:ASİT YAĞMURU

    Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach ve Marie Jung'un başrollerini paylaştığı "Büyük Felaket: Asit Yağmuru", gerilim ve bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Fransız sinemacı Just Philippot'un yönettiği filmin konusu özetle şöyle: "Fransa'da bir yerlerde bir sıcak hava dalgasının ortasında endişe verici bulutlar oluşur ve asit yağmuru püskürtür. Dünyayı kasıp kavuran bu durum insanların paniğe kapılmasına neden olur. Sona ermek üzere olan bir dünyada, ayrı bir aile, iklim felaketiyle yüzleşmek ve ondan kaçmak için bir araya gelmek zorunda kalır."

    CEHENNEM MELEKLERİ 4

    CEHENNEM MELEKLERİ 4

    Sylvester Stallone, Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren ve Andy Garcia'nın rol aldığı "Cehennem Melekleri 4" izleyiciyle buluştu. Scott Waugh'un yönetmenliğini üstlendiği serinin son bölümü, deniz açıklarında bulunan bir nükleer füze gemisinin teröristlerce ele geçirilmesi sonucu başlatılan operasyonu konu alıyor. Bol aksiyonlu sahneleriyle öne çıkan filmin senaryosu Kurt Wimmer, Tad Daggerhart ve Max Adams imzası taşıyor.

    DÜET

    DÜET

    İdil Akkuş ve Ekin İlkbağ'ın yönettiği "Düet", senkronize yüzme sporu sayesinde tanışmış iki yakın arkadaşın, 2016 Rio Olimpiyat Elemeleri'nde yarışma şansını kaçırdıktan sonra ortak hayalleri için çalışırken karşılaştıkları zorlukları konu alıyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    film önerileri vizyon

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