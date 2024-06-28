Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (28 Haziran 2024)

Haftanın bilim kurgu türündeki filmleri "Sessiz Bir Yer: Birinci Gün", "Yüzyıl İleri", "Bir Zamanlar Gelecek: 2121" oldu. Dram türündeki filmler ise, "Şeyda", "Yakamoz" olarak açıklandı. Haftanın komedi filmleri ise "La Hayde Maske" ve "Reel İstanbul Organize"; haftanın korku filmi "Harruk", bu haftanın tek animasyon filmi "Blue Lock The Movie-Episode Nagi" oldu.

