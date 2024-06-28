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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (28 Haziran 2024)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 10 film birden vizyona girdi (28 Haziran 2024)

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.06.2024 15:54
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, altısı yerli, 10 yapım izleyiciyle buluşacak. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Haftanın bilim kurgu türündeki filmleri "Sessiz Bir Yer: Birinci Gün", "Yüzyıl İleri", "Bir Zamanlar Gelecek: 2121" oldu. Dram türündeki filmler ise, "Şeyda", "Yakamoz" olarak açıklandı. Haftanın komedi filmleri ise "La Hayde Maske" ve "Reel İstanbul Organize"; haftanın korku filmi "Harruk", bu haftanın tek animasyon filmi "Blue Lock The Movie-Episode Nagi" oldu.

    Express

    VİZYON HAREKETLENDİ

    BİR ZAMANLAR GELECEK: 2121

    BİR ZAMANLAR GELECEK: 2121

    Bilim kurgu türündeki "Bir Zamanlar Gelecek: 2121", gelecekte iklim krizinin yol açtığı kıtlık sebebiyle insanlığın kendini içerisinde bulduğu yeni koşullarda hayatını sürdüren bir ailenin hikayesini anlatıyor. Serpil Altın'ın yönettiği filmde Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk ve Ayşenil Şamlıoğlu başrollerde yer alıyor. - "La Hayde Maske" ve "Reel İstanbul Organize"; haftanın korku filmi "Harruk", bu haftanın tek animasyon filmi "Blue Lock The Movie-Episode Nagi" oldu.

    BLUE LOCK THE MOVIE

    BLUE LOCK THE MOVIE

    Shunsuke Ishikawa'nın yönettiği "Blue Lock The Movie -Episode Nagi-" ise bu haftanın tek animasyon filmi olarak dikkati çekiyor. Film, Seishiro Nagi'nin Dünya Kupası'nı kazanma hayali kuran sınıf arkadaşı Reo Mikage ile macerasını işliyor.

    HARRUK

    HARRUK

    Haftanın korku filmi "Harruk", küçük bir kasabada görev yapan doktor Berat'ın, kendisine musallat olan kabusların gerçek hayatına sızmasıyla yaşadıklarını konu ediniyor. Yönetmenliğini Erkan Demir'in üstlendiği filmde Engin Çavga, Gözde Nur Başarır ve Ömer Karanlık oynuyor.

    LA HAYDE MASKE

    LA HAYDE MASKE

    Komedi türündeki "La Hayde Maske" ise dünyaca ünlü "La Casa de Papel" dizisinden ilham alarak bir soygun gerçekleştirmeyi planlayan mahalle esnafının maceralarını konu ediyor. Sefa Özçelik'in yönettiği filmde Ayhan Taş, Burak Satıbol ve Hüseyin Elmalıpınar başrolleri paylaşıyor.

    REEL İSTANBUL ORGANİZE

    REEL İSTANBUL ORGANİZE

    Haftanın bir diğer komedi filmi "Reel İstanbul Organize", Samatya'da bir gecekonduda yaşayan Turgay ve ailesinin başından geçenleri odağına alıyor. Bülent Orçin'in yönettiği filmin başrolünde Volkan Başaran, Uğur Ercan ve Belma Mamati yer alıyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    vizyon
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