Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (14 Şubat 2025)

AŞK SADECE BİR AN

Film, arkadaşının ricası üzerine onun yerine taksiye çıktığı gün hayatının aşkı Hayal ile tanışan Rüzgar'ın geçmişinin, ikilinin arasındaki aşkı çıkmaza sokmasıyla gelişen olayları anlatıyor. Rüzgar bir bar çalışanıdır. Arkadaşı Ferit bir gün kendi taksisine çıkması için Rüzgar’dan yardım ister. Rüzgar taksideyken Hayal’le tanışır ve aşık olurlar. Hayal’in ailesi bu durumu öğrenir ama bu ilişkiye izin vermez. Rüzgar’ın bir katil olduğunu öğrenmişlerdir ancak olayın aslı Rüzgar’ın babası annesini öldürmüştür ve olayı Rüzgar’ın üzerine yıkmışlardır. Hayal’in babası Rüzgar’a kızıyla olamayacağını söyler, onu aşağılar ve tehdit eder. Buna rağmen Rüzgar Hayal’den ayrılmaz. İlişkileri devam ederken bir motosiklet yarışına katılır. Hayal’in babasının kurduğu cümleler aklına geldiğinde kaza yapar ve yoğun bakıma kaldırılır. Ailesi bu sırada Hayal’i başka bir şehre götürür. Rüzgar bir süre sonra toparlanır ve Hayal’le tekrar karşılaşır. Ancak bu aşk uzun sürmeyecektir.