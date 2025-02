Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (14 Şubat 2025)

AŞK

Being John Malkovich ve Adaptation filmlerinin yönetmeni Spike Jonze'un yönettiği Her, uzun bir ilişkiden kalbi kırık bir şekilde çıkan yazar Theodore'un, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan bir işletim sistemiyle olan alışılmadık ilişkisine odaklanıyor. Los Angeles'ta yakın gelecekte geçen "Her" başkaları için duygusal ve kişisel mektuplar yazarak hayatını kazanan komplike, romantik Theodore'un (Joaquin Phoenix) hikayesini anlatıyor. Uzun bir ilişki sonrası kalbi kırık Theodore'un ilgisini sezgisel ve kendi doğruları olan benzersiz bir mevcudiyete söz veren yeni gelişmiş bir işletim sistemi çeker. Kurulumunu yaparken anlayışlı, hassas ve şaşırtıcı şekilde komik şaşaalı kadın sesi "Samantha" (Scarlett Johansson) ile tanışmaktan çok memnun olur. Theodore'unkilerle birlikte Samantha'nın ihtiyaçları ve istekleri büyüdükçe arkadaşlıkları birbirlerine duydukları aşk olarak derinleşir