Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (14 Şubat 2025)

Sera Tokdemir, Toygan Avanoğlu ve Murat Akkoyunlu'nun başrollerini paylaştığı "C Takımı 2" komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Julius Onah'ın filmi "Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya", aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Aşk Sadece Bir An", arkadaşının ricası üzerine onun yerine taksiye çıktığı gün, hayatının aşkı ile tanışan bir adamın hikayesini odağına alıyor. Julius Onah'ın filmi "Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya", yeni seçilen ABD Başkanı Thaddeus Ross ile görüşmesinin ardından, kendini uluslararası bir krizin ortasında bulan yeni Kaptan Amerika Sam Wilson'ın hikayesini ele alıyor. Renee Zellweger, Leo Woodall ve Emma Thompson'un başrollerini paylaştığı "Bridget Jones Onun İçin Çıldırıyor", romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak. Audrey Diwan'ın yönettiği ve Noemie Merlant'ın başrolünde oynadığı "Emmanuelle", iş için Hong Kong'a giden genç bir kadının hikayesini işliyor. Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams ve Olivia Wilde'in başrollerinde oynadığı romantik komedi filmi "Aşk" ikinci kez vizyona girdi. Haftanın animasyonları "Zatonya: Yeni Dünya" ve "Kutup Köpekleri 2" oldu. Haftanın korku filmleri ise "Yarasaların İstilası: Değirmen", "Varlık" ve "Zeccac" filmleri oldu.
Film, arkadaşının ricası üzerine onun yerine taksiye çıktığı gün hayatının aşkı Hayal ile tanışan Rüzgar'ın geçmişinin, ikilinin arasındaki aşkı çıkmaza sokmasıyla gelişen olayları anlatıyor. Rüzgar bir bar çalışanıdır. Arkadaşı Ferit bir gün kendi taksisine çıkması için Rüzgar’dan yardım ister. Rüzgar taksideyken Hayal’le tanışır ve aşık olurlar. Hayal’in ailesi bu durumu öğrenir ama bu ilişkiye izin vermez. Rüzgar’ın bir katil olduğunu öğrenmişlerdir ancak olayın aslı Rüzgar’ın babası annesini öldürmüştür ve olayı Rüzgar’ın üzerine yıkmışlardır. Hayal’in babası Rüzgar’a kızıyla olamayacağını söyler, onu aşağılar ve tehdit eder. Buna rağmen Rüzgar Hayal’den ayrılmaz. İlişkileri devam ederken bir motosiklet yarışına katılır. Hayal’in babasının kurduğu cümleler aklına geldiğinde kaza yapar ve yoğun bakıma kaldırılır. Ailesi bu sırada Hayal’i başka bir şehre götürür. Rüzgar bir süre sonra toparlanır ve Hayal’le tekrar karşılaşır. Ancak bu aşk uzun sürmeyecektir.
Being John Malkovich ve Adaptation filmlerinin yönetmeni Spike Jonze'un yönettiği Her, uzun bir ilişkiden kalbi kırık bir şekilde çıkan yazar Theodore'un, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan bir işletim sistemiyle olan alışılmadık ilişkisine odaklanıyor. Los Angeles'ta yakın gelecekte geçen "Her" başkaları için duygusal ve kişisel mektuplar yazarak hayatını kazanan komplike, romantik Theodore'un (Joaquin Phoenix) hikayesini anlatıyor. Uzun bir ilişki sonrası kalbi kırık Theodore'un ilgisini sezgisel ve kendi doğruları olan benzersiz bir mevcudiyete söz veren yeni gelişmiş bir işletim sistemi çeker. Kurulumunu yaparken anlayışlı, hassas ve şaşırtıcı şekilde komik şaşaalı kadın sesi "Samantha" (Scarlett Johansson) ile tanışmaktan çok memnun olur. Theodore'unkilerle birlikte Samantha'nın ihtiyaçları ve istekleri büyüdükçe arkadaşlıkları birbirlerine duydukları aşk olarak derinleşir
Artık ellili yaşlarında iki çocuk annesi dul bir anne olan Bridget Jones, uygulama tabanlı flört dünyasında kaybolmuş hissediyor. Ancak, oğlunun fen bilgisi öğretmeniyle ve çok daha genç bir adamla beklenmedik bir şekilde aşk başlıyor. Michael Morris'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Bridget Jones'un 51 yaşında bekar bir anne ve dul bir kadın olarak hayatını nasıl yönlendirdiğini anlatıyor.
Ekip, Orhan’ın adamlarından kaçarken gittikleri Elazığ’ın “Fenk” kasabasında mahsur kalır, Murtaza Ağa’nın çiftliğine sığınarak burada hem gözlerden uzak kalmak hem de geçimlerini sağlamak için çalışmaya başlar. Murtaza Ağa acımasız ve cimri bir ağa olmasıyla tanınmaktadır. Ekip tam da canından bezmişken Abdi’nin karısı Neriman’dan gelen telefonla apar topar çiftlikten kaçarak Kastamonu’ya gitmek zorunda kalır. Giderken Murtaza Ağa’nın hem parasını çalarlar hem de kızını kaçırırlar.
Genç Emmanuelle, iş için Hong Kong'a gider. Ancak beklemediği şey, bu gezinin kendisini ve arzusunu yeniden keşfetmesine yardımcı olacağıdır. Gizemli Kei ile tanıştığında Emmanuelle'in hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmaz.
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