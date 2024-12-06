Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (6 Aralık 2024)

Sylvester Stallone ve Jason Patric'in başrollerini paylaştığı "Armor", gerilim ve aksiyon tutkunlarının ilgisinin çekmeye aday. "Çakallarla Dans"ın yedinci halkası, ekibin dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev almak için gittikleri İzmir'de yaşadıkları maceraları takip ediyor. Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Tuan Tunalı ve Burak Alkaş'ın rol aldığı "Kızı Kazan Aşk" haftanın bir diğer yerli komedi filmi olacak. Chaya Supannarat'ın yönettiği Tayland yapımı "Bangkok Dog", haftanın diğer aksiyon filmi oldu. Christopher Nolan imzalı "Yıldızlararası" filmi, Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Casey Affleck, David Oyelowo, John Lithgow, Ellen Burstyn, Wes Bentley, Topher Grace, Timothee Chalamet, Collette Wolfe ve Mackenzie Foy gibi isimlerin yer aldığı geniş bir oyuncu kadrosu ile yeniden izleyicinin karşısına çıkacak. Haftanın korku ve animasyon filmleri ise, "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler", "Bir Salyangozun Anıları" ve "Vebal" oldu.
Justin Routt'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle: "Bir zırhlı güvenlik görevlisi, milyonlarca doları bankalar arasında taşırken, Rook liderliğindeki hırsız ekibi bu zenginliği ele geçirmek için aracı ele geçirme planı yapar. Şiddetli bir araba takibinin ardından, Rook kısa süre içinde zırhlı aracı kuşatır ve James ile Casey, eski bir köprüde köşeye sıkışır. Araç, aşağıdaki suya düşme tehlikesiyle köprüde tehlikeli bir şekilde sallanırken, James'in ve çalınan servetin kaderi pamuk ipliğine bağlıdır. Rook ve saldırganlar içeri girmeden önce çok az vakit kalmıştır. Bu yüzden James, oğlunun hayatını kendi hayatından önce korumak için tüm yeteneklerini sonuna kadar zorlayacaktır."
D.Y. Sao'nun başrolünde oynadığı film, insan kaçakçılığı yapan bir suç örgütünün ele başı ve bu suç örgütünü çökertebilmek için görevlendirilen teşkilat ajanının mücadelesini konu alıyor.
Bir Salyangozun Anıları, karmakarışık hayat mücadelesinin toz dumanının ortasında kendine güvenini ve umut ışığını bulan, kendini hiçbir yere ait hissetmeyen bir bireyin dokunaklı, içten ve komik hikâyesini anlatıyor. El yapımı stop-motion bu canlandırma filmin kahramanı, süs salyangozları toplamaya meraklı ve kitap âşığı, yalnız ve uyumsuz Grace Pudel. Grace küçük yaşta, ikiz kardeşi Gilbert’ten ayrıldığında, endişe ve kaygının kucağına düşer. Yıllar geçip ardı ardına zorluklarla karşılaşmasına rağmen, cesaret ve yaşam arzusuyla dolu Pinky adlı yaşlı bir kadınla dost olur ve umudu yeniden yeşerir. Avustralyalı canlandırma ustası auteuryönetmen Adam Elliot’ın 2009 tarihli canlandırma filmi Mary and Max çok sevilmişti.
Çakallarla Dans 7, bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev almak için İzmir’e giden ekibin yaşadığı maceraları konu ediyor. Necmi’nin asker arkadaşı Midyeci Şenol’un teklifi üzerine Çakallar, dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev almak için İzmir’e giderler. Çakallar kızları gördüklerinde onların güzelliği karşısında büyülenirler. Bu sırada organizasyonun İzmir ayağını yöneten Nalan ve Lidya ile Fatma arasında bir dostluk başlar. Fatma, kızların kostümleri ile ilgilenirken çok sayıda ham pırlanta bulur ve bu durum Çakalları büyük bir kaosa sürükler. Nalan’ın eski aşkı, tehlikeli bir mahallenin lideri, Şenol’un ise patronudu olan Kral Mustafa’nın düzenlediği yarışma, aslında yurtdışı ile gerçekleştireceği ham pırlanta ticaretinin kılıfıdır. Bulduğu pırlantaları ele geçiren Nalan, Çakalların da desteği ile Mustafa’nın krallığını temelinden sarsar. Seanslar
Murat Kuşçu'nun çektiği komedi türündeki "Çam Yarması 2", başlarının belada olduğu mafya babasından kurtulmak için zorlu bir göreve çıkan üç kardeşin hikayesini anlatıyor.
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