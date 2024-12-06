Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (6 Aralık 2024)

ÇAKALLARLA DANS 7

Çakallarla Dans 7, bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev almak için İzmir’e giden ekibin yaşadığı maceraları konu ediyor. Necmi’nin asker arkadaşı Midyeci Şenol’un teklifi üzerine Çakallar, dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev almak için İzmir’e giderler. Çakallar kızları gördüklerinde onların güzelliği karşısında büyülenirler. Bu sırada organizasyonun İzmir ayağını yöneten Nalan ve Lidya ile Fatma arasında bir dostluk başlar. Fatma, kızların kostümleri ile ilgilenirken çok sayıda ham pırlanta bulur ve bu durum Çakalları büyük bir kaosa sürükler. Nalan’ın eski aşkı, tehlikeli bir mahallenin lideri, Şenol’un ise patronudu olan Kral Mustafa’nın düzenlediği yarışma, aslında yurtdışı ile gerçekleştireceği ham pırlanta ticaretinin kılıfıdır. Bulduğu pırlantaları ele geçiren Nalan, Çakalların da desteği ile Mustafa’nın krallığını temelinden sarsar. Seanslar