Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 12 film birden vizyona girdi ( 19 Nisan 2024)

Aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday "İç Savaş", Amerika Birleşik Devletleri'nin 19 eyaletinin birlikten ayrılması sonrası çöküşün eşiğine gelmesini konu ediniyor.Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili ve Zeynep Çamcı'nın başrollerini paylaştığı "Arap Kadri", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Haftanın yerli romantik filmi "Aşk Filmi" oldu. Yerli yapım dram ve komedi karışımı "Kimsesiz" filmi ilgi çekmeyi başardı. Pelin Sönmez ve Gökhan Tevek'in başrollerini paylaştığı "Bulanık", paralel evrenler arasında yaşayan genç bir kadının gerçek dünyaya geri gelme çabasını konu ediniyor. Haftanın korku filmleri "Tutsak Abigail" ve "Nüfer" oldu. Haftanın animasyonları ise, "Meraklı Kedinin 10 Yaşamı", "Robot Düşleri" ve "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba-To the Hashira Training" filmleri oldu. Ahmed El Gendy'in çektiği Mısır yapımı komedi filmi "Çılgın Yolculuk" 7'den 70'e herkesin gönülünü kazanmaya aday. İspanyol yapımı "Dali'yi Beklerken", uluslararası üne sahip sanatçı Salvador Dali'nin 1970'li yıllardaki yaşamına bir pencere açıyor.



