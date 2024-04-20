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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 12 film birden vizyona girdi ( 19 Nisan 2024)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 12 film birden vizyona girdi ( 19 Nisan 2024)

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.04.2024 15:27
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona, 5'i yerli 12 yapım vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday "İç Savaş", Amerika Birleşik Devletleri'nin 19 eyaletinin birlikten ayrılması sonrası çöküşün eşiğine gelmesini konu ediniyor.Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili ve Zeynep Çamcı'nın başrollerini paylaştığı "Arap Kadri", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Haftanın yerli romantik filmi "Aşk Filmi" oldu. Yerli yapım dram ve komedi karışımı "Kimsesiz" filmi ilgi çekmeyi başardı. Pelin Sönmez ve Gökhan Tevek'in başrollerini paylaştığı "Bulanık", paralel evrenler arasında yaşayan genç bir kadının gerçek dünyaya geri gelme çabasını konu ediniyor. Haftanın korku filmleri "Tutsak Abigail" ve "Nüfer" oldu. Haftanın animasyonları ise, "Meraklı Kedinin 10 Yaşamı", "Robot Düşleri" ve "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba-To the Hashira Training" filmleri oldu. Ahmed El Gendy'in çektiği Mısır yapımı komedi filmi "Çılgın Yolculuk" 7'den 70'e herkesin gönülünü kazanmaya aday. İspanyol yapımı "Dali'yi Beklerken", uluslararası üne sahip sanatçı Salvador Dali'nin 1970'li yıllardaki yaşamına bir pencere açıyor.

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    Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu ve Eda Özel'in rol aldığı "Arap Kadri", yerli komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Emre Kavuk'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, ünlü mizah dergisi Gırgır'ın usta karikatüristlerinden Tekin Aral'ın yarattığı Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini odağına alıyor.

    AŞK FİLMİ

    AŞK FİLMİ

    Deniz Denizciler'in senaryosunu yazıp yönettiği "Aşk Filmi", film çekimi için gittiği görüşmelerde hayatını değiştirecek şeyler yaşayan genç bir kadının başından geçen olayları işliyor. Filmde oynayan isimler arasında Cemre Baysel, İlhan Şen, Onur Büyüktopçu ve Erkan Petekkaya da yer aldı.

    BULANIK

    BULANIK

    Pelin Sönmez ve Gökhan Tevek'in başrollerini paylaştığı "Bulanık", paralel evrenler arasında yaşayan genç bir kadının gerçek dünyaya geri gelme çabasını konu ediniyor. Filmin yönetmenliğini Aykut Taşkın üstlendi.

    ÇILGIN YOLCULUK

    ÇILGIN YOLCULUK

    Ahmed El Gendy'in çektiği Mısır yapımı komedi filmi "Çılgın Yolculuk", mutsuz bir hayat süren bir çiftin yaşamlarının daha iyi bir versiyonunun bulunduğu paralel bir dünyaya yolculuğunu işliyor. Filmde başrolleri Hannah El Zahed, Hesham Maged ve Mohamed Tharwat paylaştı.

    DALİ'Yİ BEKLERKEN

    DALİ'Yİ BEKLERKEN

    İspanyol yapımı "Dali'yi Beklerken", uluslararası üne sahip sanatçı Salvador Dali'nin 1970'li yıllarda yaşadığı Cadaques köyüne gelen yetenekli bir şef olan Fernando'nun sanatçı ile yollarının kesişmesini ve bu tesadüfün ardından yeni bir mutfak dehasının doğmasını konu alıyor. David Pujol'un senaryosunu yazıp, yönettiği 2023 yapımı filmde Pol Lopez, Ivan Massague, Jose Garcia, Nicolas Cazale, Paco Tous ve Clara Ponsot rol aldı.

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