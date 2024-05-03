Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 14 film birden vizyona girdi (3 Mayıs 2024)

Marisa Abela, Jack O'Connell ve Eddie Marsan'ın rol aldığı "Back to Black", 27 yaşında hayata veda eden İngiliz caz ve soul müzik şarkıcısı Amy Winehouse'un hayat hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Gürsel Ateş'in yönettiği "Şahsi Meselemiz Merkez Üssü Hatay", 6 Şubat 2023 depreminde yaşanan bir dramı konu ediyor. "Üç Günlük Dünya" yerli komedi tutkunlarının ilk tercihi olmaya aday. Bilal Kalyoncu'nun yönettiği "Bakkal Amca: Mahmut Tuncer", biyografi filmi çekerek işlerini yoluna koymayı planlayan bir yönetmenin hikayesini odağına alıyor. Haftanın bir diğer komedi filmi ise "Sinemada İtiraz Ediyorum" oldu. "Vazgeçme" filmi drama ve komedi unsurlarını bir araya getirmeyi başardı. Dünya çocuk klasiklerinin başında gelen Çocuk Kalbi kitabından uyarlanan "Çocuk Kalbi" 7'den 70'e herkesin ilgisini toplamaya aday. "Kanlı Gece: Kamp" yerli aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. "Tereddüt Çizgisi" filmi bir diğer yerli film olarak seyircisini karşıladı. Haftanın korku ve gerilim filmleri ise, "Tarot", "Grabuna" ve "Sobe: Sakallı Bebek" oldu. Haftanın animasyonları ise, "Küçük Prens Karlar Ülkesi" ve "Hanna ve Minik Canavarlar" oldu.



