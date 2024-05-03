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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 14 film birden vizyona girdi (3 Mayıs 2024)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 14 film birden vizyona girdi (3 Mayıs 2024)

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.05.2024 15:26
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona, 10'u yerli 14 yapım vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Marisa Abela, Jack O'Connell ve Eddie Marsan'ın rol aldığı "Back to Black", 27 yaşında hayata veda eden İngiliz caz ve soul müzik şarkıcısı Amy Winehouse'un hayat hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Gürsel Ateş'in yönettiği "Şahsi Meselemiz Merkez Üssü Hatay", 6 Şubat 2023 depreminde yaşanan bir dramı konu ediyor. "Üç Günlük Dünya" yerli komedi tutkunlarının ilk tercihi olmaya aday. Bilal Kalyoncu'nun yönettiği "Bakkal Amca: Mahmut Tuncer", biyografi filmi çekerek işlerini yoluna koymayı planlayan bir yönetmenin hikayesini odağına alıyor. Haftanın bir diğer komedi filmi ise "Sinemada İtiraz Ediyorum" oldu. "Vazgeçme" filmi drama ve komedi unsurlarını bir araya getirmeyi başardı. Dünya çocuk klasiklerinin başında gelen Çocuk Kalbi kitabından uyarlanan "Çocuk Kalbi" 7'den 70'e herkesin ilgisini toplamaya aday. "Kanlı Gece: Kamp" yerli aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. "Tereddüt Çizgisi" filmi bir diğer yerli film olarak seyircisini karşıladı. Haftanın korku ve gerilim filmleri ise, "Tarot", "Grabuna" ve "Sobe: Sakallı Bebek" oldu. Haftanın animasyonları ise, "Küçük Prens Karlar Ülkesi" ve "Hanna ve Minik Canavarlar" oldu.

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    BACK TO BLACK

    BACK TO BLACK

    Marisa Abela, Jack O'Connell ve Eddie Marsan'ın rol aldığı "Back to Black", 27 yaşında hayata veda eden İngiliz caz ve soul müzik ikonu, Grammy ödüllü şarkıcı Amy Winehouse'un hayat hikayesini Sam Taylor-Johnson yönetmenliğinde beyaz perdeye taşıyacak. Winehouse'un hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda, ünlü şarkıcının şöhret basamaklarını çıkışına ve çığır açan stüdyo albümü Back to Black'in yayınlanışına kadar hayatının birçok dönüm noktasına odaklanıyor

    BAKKAL AMCA : MAHMUT TUNCER

    BAKKAL AMCA : MAHMUT TUNCER

    Bilal Kalyoncu'nun yönettiği "Bakkal Amca: Mahmut Tuncer", biyografi filmi çekerek işlerini yoluna koymayı planlayan bir yönetmenin hikayesini odağına alıyor. Komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday filmin başrollerinde Mahmut Tuncer, Necmi Yapıcı ve Mehmet Ali Kaptanlar oynuyor.

    ÇOCUK KALBİ

    ÇOCUK KALBİ

    Dünya çocuk klasiklerinin başında gelen Çocuk Kalbi kitabından uyarlanan "Çocuk Kalbi", bir kasaba okulunda arkadaşlık, dayanışma, aile sevgisi ve iyilerle kötülerin mücadelesini çocukların dünyası üzerinden işliyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Sinan Biçici'nin üstlendiği filmde İlker Aksum, Alihan Türkdemir ve Eser Eyüboğlu rol aldı.

    GRABUNA

    GRABUNA

    Öykü Gürman, Hakan Akgün ve Kaan Yılmaz'ın rol aldığı Tolga Savu'nun filmi "Grabuna", 70'li yıllarda Ankara'dan Edirne'ye atanan bir memurun gizemli bir müzede yaşadığı olayları ele alıyor.

    HANNA VE MİNİK CANAVARLAR

    HANNA VE MİNİK CANAVARLAR

    Lorena Ares'in çektiği "Hanna ve Minik Canavarlar", insanlar arasında yaşamaktan bıkmış canavarların yaşadığı bir kasabada geçen bir hikayeyi anlatıyor.

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    film önerileri sinema vizyon
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