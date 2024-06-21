Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 3 film birden vizyona girdi (21 Haziran 2024)

Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak ve Özgül Koşar'un başrolde oynadığı "Sayara: İntikam Meleği" filmi, haftanın tek yerli yapımı olarak öne çıkıyor. Vizyona girecek yabancı filmlerin başında ise Austin Butler, Jodie Comer ve Tom Hardy'nin oynadığı "Motorcular" filmi geliyor. Haftanın korku, gerilim filmi ise Russell Crowe'un başrolde oynadığı "Şeytan Ayini" filmi.



