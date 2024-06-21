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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 3 film birden vizyona girdi (21 Haziran 2024)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 3 film birden vizyona girdi (21 Haziran 2024)

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.06.2024 15:19
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona, 1' yerli 3 yapım vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak ve Özgül Koşar'un başrolde oynadığı "Sayara: İntikam Meleği" filmi, haftanın tek yerli yapımı olarak öne çıkıyor. Vizyona girecek yabancı filmlerin başında ise Austin Butler, Jodie Comer ve Tom Hardy'nin oynadığı "Motorcular" filmi geliyor. Haftanın korku, gerilim filmi ise Russell Crowe'un başrolde oynadığı "Şeytan Ayini" filmi.


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    MOTORCULAR

    MOTORCULAR

    Vizyona girecek yabancı filmlerin başında ise Austin Butler, Jodie Comer ve Tom Hardy'nin oynadığı "Motorcular" filmi geliyor. Jeff Nichols'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, orta batılı bir motosiklet kulübü olan Vandals'ın yükselişini konu alıyor.

    SAYARA

    SAYARA

    Yönetmenliğini Can Evrenol'un üstlendiği film, Türkmenistanlı sessiz bir spor salonu temizlikçisi olan Sayara'nın, kız kardeşinin kontrolden çıkan bir arkadaş grubu tarafından öldürülmesinin ardından başlayan intikam hikayesini konu ediyor.

    ŞEYTAN AYİNİ

    ŞEYTAN AYİNİ

    Haftanın korku, gerilim filmi ise Russell Crowe'un başrolde oynadığı "Şeytan Ayini" filmi. Joshua John Miller'ın yönettiği filmde, eşinin ölümünü atlatamayan Anthony'nin, bir korku filminin başrolüne seçilerek oyunculuk kariyerine geri dönmesi ve çekimler esnasında tuhaf ve rahatsız edici değişiklikler yaşamasını işliyor. (AA)

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    film önerileri sinema vizyon
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