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Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 5 film birden vizyona girdi (18 Kasım 2022)

18.11.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3’ü yerli 5 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Mert Dikmen'in yönettiği "Barış Akarsu: Merhaba", trajik bir kaza sonucu genç yaşta hayatını kaybeden müzisyen Barış Akarsu'nun hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes ve Nicholas Hoult'un başrollerini paylaştığı "Menu", dünyaca ünlü bir şefin, ıssız bir adadaki restoranında, seçilmiş bazı müşterilerine özel hazırladığı menüsünün denendiği gerilim yüklü geceyi ele alıyor. Bernard Waber'in çok satan kitap serisinden uyarlanan "Tim, Tim, Timsah" haftanın animasyon filmi oldu.

VİZYON HAREKETLENDİ

BARIŞ AKARSU MERHABA

BARIŞ AKARSU MERHABA
İsmail Ege Şaşmaz, Almila Ada ve Hüseyin Avni Danyal'ın başrollerinde oynadığı "Barış Akarsu: Merhaba" izleyici ile buluştu. Mert Dikmen'in yönetmenliğini üstlendiği biyografi türündeki film, katıldığı şarkı yarışmasının ardından üne kavuşan ve trajik bir kaza sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hikayesini anlatıyor.

MENU

MENU
Mark Mylod'un yönettiği "Menu", dünyaca ünlü bir şefin, ıssız bir adada yer alan restoranında sadece seçilmiş bazı müşterilere özel hazırladığı şaşaalı menüsünün denendiği gecenin gerilimli bir noktaya evrilmesini konu ediniyor. Başrolleri Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes ve Nicholas Hoult'un paylaştığı filmde John Leguizamo, Janet McTeer, Judith Light, Aimee Carrero, Hong Chau ve Arturo Castro da rol aldı.

MÜJDEMİ İSTERİM

MÜJDEMİ İSTERİM
Ahmet Kural ve Ecem Erkek'in başrollerini paylaştığı "Müjdemi İsterim", üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen iş birliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan iki gencin başına gelenleri odağına alıyor. Mehmet Özgür, İlker Aksum, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Hakan Bilgin, Lale Başar, Şencan Güleryüz ve İştar Gökseven'in de rol aldığı filmin yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı üstlendi.

SABIRSIZLIK ZAMANI

SABIRSIZLIK ZAMANI
Aydın Orak'ın yönettiği; Mirza Zarg, Mirhat Zarg ve Pelin Batu'nun rol aldığı "Sabırsızlık Zamanı", Diyarbakır'ın yakıcı yaz sıcağında, yoksul bir kenar mahallede yaşayan iki kardeşin mahallelerinin hemen yanındaki lüks sitenin duvarını aşıp havuzuna girme mücadelesini konu ediniyor.

TİM TİM TİMSAH

TİM TİM TİMSAH
Bernard Waber'in çok satan kitap serisinden uyarlanan haftanın animasyonu "Tim, Tim, Timsah", ailesiyle birlikte taşındığı New York'a adapte olmakta zorlanan genç Josh ile şarkı söylemekten ve banyo yapmaktan hoşlanan Timsah Tim'in arkadaşlığının ardından yaşadıkları anlatıyor. Javier Bardem, Constance Wu ve Winslow Fegley'in orijinal seslendirmelerini yaptığı filmin yönetmenliğini Josh Gordon ve Will Speck üstlendi. (AA)
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film önerileri sinema vizyon

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