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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 5 film birden vizyona girdi (21 Nisan 2023)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 5 film birden vizyona girdi (21 Nisan 2023)

21.04.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde üçü yerli, 5 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Emily Watson, Paul Mescal ve Aisling Franciosi'nin başrollerini paylaştığı "Tanrının Yarattıkları" izleyici ile buluştu. Yerli aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeyi hedefleyen "İntikam Oyunları"nda Barış Küçükgüler, Cansu Kanlıkaya ve Mehmet Çepiç rol aldı. Haftanın yerli korku filmi "Alem-i Cin 4" ve yabancı filmi "Kötü Ruh: Uyanış" korku filmi tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefliyor. Yerli komedi filmi “Üçlü Pürüz” yediden yetmişe herkesi güldürmeyi vaddediyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

ALEM-İ CİN 4

ALEM-İ CİN 4
Haftanın yerli korku filmi "Alem-i Cin 4", mutlu bir çiftin altüst olan hayatlarını ele alıyor. Burak Çelik'in yönetmenliğini üstlendiği film, çocukları olacağını öğrenen çiftin kabuslar görmeye başlaması ve sonrasında başlarından geçen talihsiz olaylar silsilesini anlatıyor.

İNTİKAM OYUNLARI

İNTİKAM OYUNLARI
Servet Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği "İntikam Oyunları", yerli aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Barış Küçükgüler, Cansu Kanlıkaya ve Mehmet Çepiç'in rol aldığı film, babasını öldürenlerden intikamını almak için harekete geçen bir gencin hikayesini anlatıyor.

KÖTÜ RUH: UYANIŞ

KÖTÜ RUH: UYANIŞ
Korku filmi tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefleyen "Kötü Ruh: Uyanış"ın yönetmenliğini Lee Cronin üstlendi. Film, birbirine yabancılaşmış iki kız kardeşin canlanan kötü ruhlara karşı mücadelesini beyaz perdeye taşıyor.

TANRININ YARATTIKLARI

TANRININ YARATTIKLARI
Emily Watson, Paul Mescal ve Aisling Franciosi'nin başrollerini paylaştığı "Tanrının Yarattıkları", bir balıkçı köyünde yaşayan anne ve oğlunun hayatına odaklanıyor. Anna Rose Holmer ile Saela Davis'in yönettiği filmin senaryosunu Shane Crowle ile Fodhla Cronin O'Reilly kaleme aldı.

ÜÇLÜ PÜRÜZ

ÜÇLÜ PÜRÜZ
Vedat Uyar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yerli komedi "Üçlü Pürüz"de başrolleri Okan Çabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran paylaştı. Senaryosu "Astigmat Yazı Grubu" tarafından kaleme alınan yapım, evlendiklerini ailelerine söylemedikleri için sahte nikah kıymayı planlayan bir çiftin başına gelenleri işliyor. (AA)
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