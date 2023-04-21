Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 5 film birden vizyona girdi (21 Nisan 2023)

Emily Watson, Paul Mescal ve Aisling Franciosi'nin başrollerini paylaştığı "Tanrının Yarattıkları" izleyici ile buluştu. Yerli aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeyi hedefleyen "İntikam Oyunları"nda Barış Küçükgüler, Cansu Kanlıkaya ve Mehmet Çepiç rol aldı. Haftanın yerli korku filmi "Alem-i Cin 4" ve yabancı filmi "Kötü Ruh: Uyanış" korku filmi tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefliyor. Yerli komedi filmi “Üçlü Pürüz” yediden yetmişe herkesi güldürmeyi vaddediyor.

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ALEM-İ CİN 4 Haftanın yerli korku filmi "Alem-i Cin 4", mutlu bir çiftin altüst olan hayatlarını ele alıyor. Burak Çelik'in yönetmenliğini üstlendiği film, çocukları olacağını öğrenen çiftin kabuslar görmeye başlaması ve sonrasında başlarından geçen talihsiz olaylar silsilesini anlatıyor.

İNTİKAM OYUNLARI Servet Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği "İntikam Oyunları", yerli aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Barış Küçükgüler, Cansu Kanlıkaya ve Mehmet Çepiç'in rol aldığı film, babasını öldürenlerden intikamını almak için harekete geçen bir gencin hikayesini anlatıyor.

KÖTÜ RUH: UYANIŞ Korku filmi tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefleyen "Kötü Ruh: Uyanış"ın yönetmenliğini Lee Cronin üstlendi. Film, birbirine yabancılaşmış iki kız kardeşin canlanan kötü ruhlara karşı mücadelesini beyaz perdeye taşıyor.

TANRININ YARATTIKLARI Emily Watson, Paul Mescal ve Aisling Franciosi'nin başrollerini paylaştığı "Tanrının Yarattıkları", bir balıkçı köyünde yaşayan anne ve oğlunun hayatına odaklanıyor. Anna Rose Holmer ile Saela Davis'in yönettiği filmin senaryosunu Shane Crowle ile Fodhla Cronin O'Reilly kaleme aldı.