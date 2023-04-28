Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 5 film birden vizyona girdi (28 Nisan 2023)

Yönetmen koltuğuna Kerem Ayan'ın oturduğu "Oregon"da Aslı İnandık, Ferit Aktuğ, Selen Uçer, Nejat İşler, Serkan Çayoglu ve Özgür Emre Yıldırımlı oynadı. Sang-yong Lee'nin yönetmenliğini üstlendiği Güney Kore yapımı "Kuralsızlar", gerilim ve aksiyon ağırlıklı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Ahmet Toklu'nun yönettiği "Büyük Macera: Hazine Peşinde" filmi aile filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday "Karanlık Gece"nin başrollerini Berkay Ateş, Sibel Kekilli, Cem Yiğit Üzümoğlu, Pınar Deniz ve Taner Birsel paylaştı. Haftanın animasyon filmi "Elif ve Arkadaşları: Kapadokya" sinema salonlarını dolduran 7’den 70’e izleyicilerin ilgisini çekecek.

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BÜYÜK MACERA: HAZİNE PEŞİNDE Ahmet Toklu'nun yönettiği "Büyük Macera: Hazine Peşinde" filmi aile filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Başrollerinde Emir Ali Doğrul, Muharrem Türkseven, Güzin Usta ile Eymen Mesut Kılıç'ın oynadığı yapım, Güneşli Mahallesi'nde yaşayan dört yakın arkadaşın mahallelerine sahip çıkmak için giriştiği mücadeleyi konu ediniyor.

ELİF VE ARKADAŞLARI: KAPADOKYA Haftanın animasyon filmi "Elif ve Arkadaşları: Kapadokya", Elif ve arkadaşlarının Kapadokya'ya düzenlenen okul gezisinde yaşadıkları macerayı ele alıyor.

KARANLIK GECE Gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday "Karanlık Gece"nin başrollerini Berkay Ateş, Sibel Kekilli, Cem Yiğit Üzümoğlu, Pınar Deniz ve Taner Birsel paylaştı. Özcan Alper'in yönettiği film, toplu bir öfkenin parçası haline gelen bir adamın Anadolu'da küçük bir köyde vicdanıyla başa çıkma hikayesini işliyor.

KURALSIZLAR Sang-yong Lee'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Güney Kore yapımı "Kuralsızlar", gerilim ve aksiyon ağırlıklı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak. Dong-seok Ma, Sukku Son ve Gwi Hwa Choi'nin rol aldığı filmin konusu özetle şöyle: "Garibong bölgesi toplama operasyonu olaylarından dört yıl sonra Geumcheon Polis Merkezi'nin Büyük Suçlar Birimi'ne, Vietnam'a kaçan bir kaçağı ülkesine geri gönderme görevi verilir. Polis Ma Seok-do, zanlının teslim olmasının ardından, Kang Hae-sang adlı korkunç bir katil tarafından işlenen suçları ortaya çıkarma isteğinde bir terslik olduğunu fark eder. Ma ve birimi, iki ülkede araştırmalara başlar ve Kang'ın geride bıraktığı izleri takip eder."