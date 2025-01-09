Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (10 Ocak 2025)

KARDEŞ TAKIMI 2

Film, anne ve babalarının zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayarak gerçek birer ajan olan dört kardeşin yeni macerasını anlatıyor. Serinin devam filminde dört kardeş, anne ve babalarının zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayarak gerçek birer ajan olmuşlardır. Ünlü bir meyve suyu markasının sahibi onlara yardım için başvurunca, Kardeş Takımı için yepyeni bir macera başlar. Meyve suyu tarifi, hazırladığı gizli karışımla tüm çocukları kendi gibi mutsuz etmek isteyen bir kötü adamın eline geçmiştir. Bu kez anne, baba ve kardeşler yani tüm aile, bu zorlu görev için birlikte çalışmak zorundalardır.