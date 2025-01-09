Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (10 Ocak 2025)

Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar ve Büşra Pekin'in başrollerini paylaştığı "ŞamPİYONlar" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Alican Yücesoy, Ayça Bingöl, Göksel Kortay ve Gürkan Uygun'un rol aldığı "Fidan", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Berat Efe Parlar ve Gülhan Tekin'in oynadığı "Kardeş Takımı 2" haftanın bir diğer komedi filmi olarak vizyona girdi. Mohammad Rasoulof'un Almanya, Fransa ve İran ortak yapımı filmi "Kutsal İncirin Tohumu", Tahran'daki siyasi huzursuzluğun ortasında paranoyayla boğuşan bir hakimin yaşadıklarını konu ediyor. Özlem Yiğit'in çektiği, Özkan Güneş, Tuba Erdem ve Sinan Uysal'ın oynadığı haftanın yerli korku filmi "Cinn-i Zifir", bir fotoğraf makinesine hapsolan iblisin buradan kurtulmasıyla yaşanan olaylar etrafında dönüyor.
Özlem Yiğit'in çektiği, Özkan Güneş, Tuba Erdem ve Sinan Uysal'ın oynadığı haftanın yerli korku filmi "Cinn-i Zifir", bir fotoğraf makinesine hapsolan iblisin buradan kurtulmasıyla yaşanan olaylar etrafında dönüyor.
13 yaşındaki Fidan, ülkenin en önemli lisesine gitmeye hak kazandığını öğrenir. Ne var ki yaşanan üzücü olayların gölgesinde kaybolan babası ve küçük kardeşini bırakıp büyük şehre gitmek kolay değildir Fidan için. Fidan, yüce gönüllü Anadolu kadınlarına özgü fedakarlık duygusuyla sürüklendiği yol ayrımında alacağı karar onun geleceğini belirleyecektir. Annesinin onun için hayallerini kurduğu ve ona parlak bir geleceğin kapılarını açacak okula gitmeli midir? Dünyanın en güçlü kadınlarının yaşadığı, her şeye rağmen mucizelerin gerçekleşebildiği bu topraklardaki milyonlarca ağacın fidanlarından sadece birinin hikayesidir bu…
Beyza Alkoç' un aynı adlı eserinden uyarlanan film, bir cinayet soruşturmasının ortasında Zeynep ve Onur'un birbirlerinin ilk aşkı olmasını anlatıyor. Zeynep yeni başladığı okulunda; okulun ilk günü kendisini salgın hastalıktan kaynaklanan bir karantinanın, bir cinayetin ve Onur'a karşı hiç beklemediği bir aşk üçgeninde bulur.
Film, anne ve babalarının zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayarak gerçek birer ajan olan dört kardeşin yeni macerasını anlatıyor. Serinin devam filminde dört kardeş, anne ve babalarının zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayarak gerçek birer ajan olmuşlardır. Ünlü bir meyve suyu markasının sahibi onlara yardım için başvurunca, Kardeş Takımı için yepyeni bir macera başlar. Meyve suyu tarifi, hazırladığı gizli karışımla tüm çocukları kendi gibi mutsuz etmek isteyen bir kötü adamın eline geçmiştir. Bu kez anne, baba ve kardeşler yani tüm aile, bu zorlu görev için birlikte çalışmak zorundalardır.
Mohammad Rasoulof'un Almanya, Fransa ve İran ortak yapımı filmi "Kutsal İncirin Tohumu", Tahran'daki siyasi huzursuzluğun ortasında paranoyayla boğuşan bir hakimin yaşadıklarını konu ediyor.
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