Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (13 Ocak 2023)

Jason Statham'ın başrolünde oynadığı Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie'nin büyük bölümü Antalya'da çekilen "Servet Operasyonu" filmi, izleyiciyle buluştu. "Ammar 3: Cin Kabilesi", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini aldı. Korku, gerilim ve bilim-kurgu türündeki “Megan” filmi herkesi beyaz perdeye kilitlemeye hazır.

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Aİ Polonyalı yönetmen, senarist ve oyuncu Jerzy Skolimowski'nin 7 yıl aradan sonra çektiği "Aİ", hüzünlü bir eşeğin kocaman gözlerinden dünyanın halini beyazperdeye aktarıyor. Polonya'nın Oscar adayı olarak açıklanan bilim-kurgu ve gerilim türündeki filmin başrollerinde Sandra Drzymalska, Mateusz Kosciukiewicz, Tomasz Organek ve Lorenzo Zurzolo rol aldı.

AMMAR 3:CİN KABİLESİ Naz Gedik, İzzet Çivril ve Reyhan İlhan'ın rol aldığı Ahmet Yaşar Gümüş'ün yönettiği film, , sevdiği çocuğu elde etmek isteyen yirmi yaşındaki Zemherin’in hikâyesini işliyor. Arkadaşı Şule ile birlikte Ammar cinlerinden yardım alarak büyü yaptıran Zemherin, cinlerden istediği şeyi alıyor. Fakat cinler bu büyüyü yaparken, herkesin hayatını içinden çıkılmaz koca bir kâbusa çeviriyor.

İLLEGAL HAYATLAR Cenk Çelik'in yönettiği, "İllegal Hayatlar", kaçak kumarhane işletmeye çalışan bir adamın hikayesini işliyor. Sosyal medyada "Röportaj Adam" olarak bilinen, youtuber ve içerik üreticisi Mahsun Karaca'nın başrolünde oynadığı filmde, Adana'da kaçak kumarhane işleten bir adamın, yapılan baskınlardan kurtulmak ve çeşitli illegal işlerini daha da rahatça yapabilmek için siyasi parti kurması ele alınıyor.

MEGAN Gerard Johnstone tarafından sinema perdesine taşınan "Megan", bir oyuncak şirketi tarafından tasarlanan ve çocukların hem dostu hem de oyun arkadaşı olarak dizayn edilen insansı robot Megan'ın, görevinin ötesine geçen kararlar almasıyla gelişen korkunç olaylar konu ediliyor. Yapımın başrollerinde Allison Williams, Violet McGraw ve Amie Donald oynuyor.