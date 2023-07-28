Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (28 Temmuz 2023)

Andres Ramirez Pulido'nun yönetmenliğini yaptığı "Sürü" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Samuel Bodin'in filmi "Örümcek Ağı", evde yaşadığı tuhaf olayların nedeninin ailesinin sakladığı sırlar olabileceğini düşünen küçük bir çocuğun yaşadıklarını anlatıyor. Haftanın animasyon filmleri ise, "The First Slam Dunk" ve "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş" oldu. Haftanın yerli korku filmi "Lilith Cinleri" korku ve gerilim türünü sevenleri heyecanlandıracak. Haftanın yerli komedi filmi "Kaygısız Baş" ise 7’den 70’e herkesi eğlendirecek.
Yerli anime film TRT ortak yapımı "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş", üç yakın arkadaşın süvenlerini kaldığı yerden anlatmaya devam edecek.
Taha Ulukaya'nın yönetmenliğini üstlendiği haftanın yerli komedi filmi "Kaygısız Baş", bir adamın İstanbul'daki işinden kovulup memleketi Kapadokya'ya dönmesi sonrası gelişen olaylar etrafında dönüyor.
Pınar Demiral, Berkant Aksoy ve Furkan Avcı'nın oynadığı Özlem Yeşilyurt'a ait haftanın yerli korku filmi "Lilith Cinleri", cinler ile insanlar arasındaki savaşa odaklanıyor.
Samuel Bodin yönetmenliğindeki "Örümcek Ağı", evde yaşadığı tuhaf olayların nedeninin ailesinin sakladığı sırlar olabileceğini düşünen küçük bir çocuğun yaşadıklarını konu ediniyor. Senaryosu Chris Thomas Devlin imzası taşıyan filmin başrollerinde Lizzy Caplan, Antony Starr ve Cleopatra Coleman yer alıyor.
Andres Ramirez Pulido'nun yönetmenliğini yaptığı "Sürü" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Jhojan Estiven Jimenez, Maicol Andres Jimenez ve Miguel Viera'nın rol aldığı film, işlediği suç nedeniyle Kolombiya ormanlarının ortasında bir çocuk merkezine hapsedilen bir gencin başından geçenleri anlatıyor.