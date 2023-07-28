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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (28 Temmuz 2023)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (28 Temmuz 2023)

    28.07.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde 3’ü yerli 6 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Andres Ramirez Pulido'nun yönetmenliğini yaptığı "Sürü" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Samuel Bodin'in filmi "Örümcek Ağı", evde yaşadığı tuhaf olayların nedeninin ailesinin sakladığı sırlar olabileceğini düşünen küçük bir çocuğun yaşadıklarını anlatıyor. Haftanın animasyon filmleri ise, "The First Slam Dunk" ve "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş" oldu. Haftanın yerli korku filmi "Lilith Cinleri" korku ve gerilim türünü sevenleri heyecanlandıracak. Haftanın yerli komedi filmi "Kaygısız Baş" ise 7’den 70’e herkesi eğlendirecek.

    VİZYON HAREKETLENDİ

    BULMACA KULESİ 2:EVE DÖNÜŞ

    BULMACA KULESİ 2:EVE DÖNÜŞ

    Yerli anime film TRT ortak yapımı "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş", üç yakın arkadaşın süvenlerini kaldığı yerden anlatmaya devam edecek.

    KAYGISIZ BAŞ

    KAYGISIZ BAŞ

    Taha Ulukaya'nın yönetmenliğini üstlendiği haftanın yerli komedi filmi "Kaygısız Baş", bir adamın İstanbul'daki işinden kovulup memleketi Kapadokya'ya dönmesi sonrası gelişen olaylar etrafında dönüyor.

    LİLİTH CİNLERİ

    LİLİTH CİNLERİ

    Pınar Demiral, Berkant Aksoy ve Furkan Avcı'nın oynadığı Özlem Yeşilyurt'a ait haftanın yerli korku filmi "Lilith Cinleri", cinler ile insanlar arasındaki savaşa odaklanıyor.

    ÖRÜMCEK AĞI

    ÖRÜMCEK AĞI

    Samuel Bodin yönetmenliğindeki "Örümcek Ağı", evde yaşadığı tuhaf olayların nedeninin ailesinin sakladığı sırlar olabileceğini düşünen küçük bir çocuğun yaşadıklarını konu ediniyor.   Senaryosu Chris Thomas Devlin imzası taşıyan filmin başrollerinde Lizzy Caplan, Antony Starr ve Cleopatra Coleman yer alıyor.

    SÜRÜ

    SÜRÜ

    Andres Ramirez Pulido'nun yönetmenliğini yaptığı "Sürü" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.   Jhojan Estiven Jimenez, Maicol Andres Jimenez ve Miguel Viera'nın rol aldığı film, işlediği suç nedeniyle Kolombiya ormanlarının ortasında bir çocuk merkezine hapsedilen bir gencin başından geçenleri anlatıyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    film önerileri sinema vizyon

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