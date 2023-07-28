Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (28 Temmuz 2023)

Andres Ramirez Pulido'nun yönetmenliğini yaptığı "Sürü" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Samuel Bodin'in filmi "Örümcek Ağı", evde yaşadığı tuhaf olayların nedeninin ailesinin sakladığı sırlar olabileceğini düşünen küçük bir çocuğun yaşadıklarını anlatıyor. Haftanın animasyon filmleri ise, "The First Slam Dunk" ve "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş" oldu. Haftanın yerli korku filmi "Lilith Cinleri" korku ve gerilim türünü sevenleri heyecanlandıracak. Haftanın yerli komedi filmi "Kaygısız Baş" ise 7’den 70’e herkesi eğlendirecek.