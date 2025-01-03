Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (3 Ocak 2025)

Nazan Kesal, Buse Buçe Kahraman, Reha Özcan ve Şerif Erol'un başrollerini paylaştığı "Acı Kahve" izleyiciyle buluştu. Richard Gere'in başrolünde oynadığı "Oh, Canada", ölümün eşiğindeki, işkence görmüş bir yazarın hayatını inceliyor. Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Doğulu", dram ve aksiyon karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Robert Eggers'ın ünlü sinemacı F. W. Murnau'nun 1922 yapımı aynı isimli klasiğinden uyarladığı "Nosferatu", bir genç kadına aşık olan ve daha önce hiç anlatılmamış bir dehşete neden olan korkunç vampir arasındaki takıntının gotik hikayesini işliyor. Cem Gelinoğlu'nun başrolünde oynadığı "Tur Rehberi" yerli komedi sevenlerin ilk tercihi olmaya aday. Utku Uçar'ın çektiği, Sevim Oyar, Eser Ağçalı ve Engin Yüksel'in oynadığı "Hüddam 5: Zuhur", yeni yılın ilk haftasında yerli korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır