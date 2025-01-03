Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (3 Ocak 2025)

Nazan Kesal, Buse Buçe Kahraman, Reha Özcan ve Şerif Erol'un başrollerini paylaştığı "Acı Kahve" izleyiciyle buluştu. Richard Gere'in başrolünde oynadığı "Oh, Canada", ölümün eşiğindeki, işkence görmüş bir yazarın hayatını inceliyor. Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Doğulu", dram ve aksiyon karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Robert Eggers'ın ünlü sinemacı F. W. Murnau'nun 1922 yapımı aynı isimli klasiğinden uyarladığı "Nosferatu", bir genç kadına aşık olan ve daha önce hiç anlatılmamış bir dehşete neden olan korkunç vampir arasındaki takıntının gotik hikayesini işliyor. Cem Gelinoğlu'nun başrolünde oynadığı "Tur Rehberi" yerli komedi sevenlerin ilk tercihi olmaya aday. Utku Uçar'ın çektiği, Sevim Oyar, Eser Ağçalı ve Engin Yüksel'in oynadığı "Hüddam 5: Zuhur", yeni yılın ilk haftasında yerli korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.
Nazan Kesal, Buse Buçe Kahraman, Reha Özcan ve Şerif Erol'un başrollerini paylaştığı "Acı Kahve" filminin konusu şöyle; "Nişan töreni için kız tarafının evinde aileler bir araya toplanır. Kısa sürede gerginliklerini atan aileler rahat tavırlarla sohbet ederken damadın geçmiş yıllarda bir cinayet işlediği ortaya çıkar. Bu gelişme, toplumsal cinsiyet rollerinden sosyal meselelere değin bir dizi tartışmanın açılmasına neden olur. Maskelerin atıldığı bu gecede herkes rolünü layıkıyla yerine getirmeye çalışacaktır."
Savaş Satış, Onur Akbay, Melih Özkaya, Cansel Elçin ve Duygu Arda'nın oynadığı film, iki arkadaşın uzun yıllar kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra kendilerini amansız bir intikam serüveninin içinde bulmasını anlatıyor.
Utku Uçar'ın çektiği, Sevim Oyar, Eser Ağçalı ve Engin Yüksel'in oynadığı "Hüddam 5: Zuhur" filminin konusu şöyle; Fatma, uzun süredir içinde bulunduğu depresyondan kurtulmak ister. Yeni bir yerde hayata tekrardan başlamanın kendisine iyi gelebileceğini düşünen Fatma, şehir dışında yaşayan Ayşe adında felçli yatalak bir hastanın bakımını üstlenir. Başlarda buraya gelmekle çok doğru bir karar verdiğini düşünse de, ilerleyen aylarda çok özel bir sebep için burada olduğunu fark eder.
Robert Eggers'ın ünlü sinemacı F. W. Murnau'nun 1922 yapımı aynı isimli klasiğinden uyarladığı "Nosferatu", bir genç kadına aşık olan ve daha önce hiç anlatılmamış bir dehşete neden olan korkunç vampir arasındaki takıntının gotik hikayesini işliyor. Ağırlıklı olarak fantastik unsurlar taşıyan filmin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgard, Lily-Rose Depp, Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe, Nicholas Hoult, Ralph Ineson ve Simon McBurney yer alıyor.
Paul Schrader tarafından çekilen "Oh, Canada", Vietnam Savaşı'nda askerlik yoklamasına girmemek için Kanada'ya kaçan Kanadalı-Amerikalı bir solcu olan, ölümün eşiğindeki, işkence görmüş bir yazarın hayatını inceliyor. Richard Gere'in başrolünde oynadığı filmde Uma Thurman, Jacob Elordi, Victoria Hill, Michael Imperioli, Caroline Dhavernas, Penelope Mitchell, Kristine Froseth ve Megan MacKenzie rol aldı.
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