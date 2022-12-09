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Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (9 Aralık 2022)

09.12.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5’i yerli 6 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Sinema tutkunlarını salonlara geçecek olan “Her Şey Dahil” filmi 7’de 77’e herkesi gülümsetmeyi başaracak. Merakla beklenen senaristliğini ve yönetmenliğini Emin Alper’in yaptığı “Kurak Günler” filmi konusuyla ilgi çekmeye aday. Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak “Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu” filmi her yaştan izleyiciyi kendisine hayran bırakacak.

VİZYON HAREKETLENDİ

ELİF ANA

ELİF ANA
Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün birlikte yönetip senaryosunu Nihat Behram ile kaleme aldığı "Elif Ana", keramet sahibi, geleceği önceden sezen bir kadının hikayesini anlatıyor. Müzikleri Erkan Oğur imzası taşıyan filmde, Aliye Uzunatağan, Hülya Diken, Necmettin Çobanoğlu, Ali Sürmeli, Turgay Tanülkü ve Cezmi Baskın'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim rol aldı.

HER ŞEY DAHİL

HER ŞEY DAHİL
Hakan Eser'in senaryosunu kaleme alıp yönetmenliğini üstlendiği film, farklı donörlerden dünyaya gelmiş üç kardeşin, kendilerine miras kalan bir tatil koyunu işletmeye karar vermeleri sonrasında başlarından geçen olayları ele alıyor. Filmde, Aslı Bankoğlu, Tuncay Beyazıt, Yağmur Ün, Nikki Wild, Özgün Bayraktar, Rüya Coriç, Hazal Erişkin ile Gökhan Tevek de rol aldı.

KURAK GÜNLER

KURAK GÜNLER
Emin Alper imzalı dram filmi "Kurak Günler", bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan bir kasabaya yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri odağına alıyor. Görüntü Yönetmenliğini Christos Karamanis'in yaptığı film için Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Selin Yeninci, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı, Eylül Ersöz, Onur Gürçay ve Hatice Aslan kamera karşısına çıktı.

NASREDDİN HOCA ZAMAN YOLCUSU

NASREDDİN HOCA ZAMAN YOLCUSU
Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu, gizlice bir ağaç eve girerek geçmişe giden iki hazine avcısının hikâyesini konu ediniyor. Hazine avcılarının geçmişe gittiğini öğrenen Nasreddin Hoca ise çocuklarla birlikte geçmişe gidip, hapishaneye girmiş olan hazine avcılarını ait oldukları zaman dilimine geri getiriyorlar. Fakat geri geldiklerinde dünyayı tamamen değişmiş bir şekilde buluyorlar. Bunun üzerine Nasreddin Hoca ve çocuklar her şeyi düzeltmek için tekrardan maceralı bir zaman yolculuğuna çıkmak zorunda kalıyorlar.

ŞEYTANIN LANETİ

ŞEYTANIN LANETİ
Adam Leader ve Richard Oakes'ın yönettiği "Şeytanın Laneti" komşularıyla keyifli bir Noel yemeği yemek isterlerken kendilerini korkunç bir kabusun ortasında bulan bir ailenin yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyor. İngiliz yapımı korku türündeki filmin oyuncu kadrosunda Neal Ward, Nadia Lamin, Frank Jakeman ve Sandra Howard-Williams yer alıyor.
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