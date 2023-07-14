Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (14 Temmuz 2023)

"Görevimiz Tehlike" serisinin devam filmi "Mission: Impossible-Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Jim Broadbent, Penelope Wilton ve Monika Gossmann'ın oynadığı "Harold Fry'ın Beklenmedik Yolculuğu" bir dram hikayesini ele alıyor. Hlynur Palmason'un yönettiği "Tanrının Unuttuğu Yer" filminde başrolleri Elliott Crosset Hove, Ingvar Sigurdsson ve Vic Carmen Sonne paylaştı. Denis Chernov'un yönettiği Rus yapımı "Çılgın Dostum Finnik", 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek. Andrew Traucki'nin yönettiği ABD ve Avustralya ortak yapımı "Resif: Kanlı Takip" ile yerli yapımlar "Semur 4: Mahşer" ve "Cinnas" haftanın korku filmleri olarak beyaz perdedeki yerini aldı.
Cinnas, cinler tarafından ele geçiren bir eve giden İlkin ve arkadaşlarının yaşadıklarını konu ediyor. Günlerdir anlam veremediği rüyalar gören İlkin, rüyaların üstünde bıraktığı etki nedeniyle babasının ve dedesinin kaybolduğu eski eve gitmek ister.
13 yaşındaki Christine ile tanışan Finnick, onunla birlikte şehirde beklenmedik olaylar yaşanmaya başlar. Birbirinden çok farklı olan Finnick ve Christine, olayların gizemini çözmek ve şehri kurtarmak için bir araya gelip birlikte çalışmak zorunda kalır.
Jim Broadbent, Penelope Wilton ve Monika Gossmann'ın oynadığı "Harold Fry'ın Beklenmedik Yolculuğu" bir dram hikayesini ele alıyor.
Hettie Macdonald'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin konusu özetle şöyle:
"Emekli bir memur olan Harold Fry, kanser olduğunu öğrendiği eski iş arkadaşı Queenie'ye moral vermek için bir mektup yazar. Sonra mektubu tam postaya verecekken, kendisi teslim etmeye karar verir ve arkadaşının yatırıldığı 800 km uzaktaki bakım evine doğru yürümeye başlar. Yürüyüşü sırasında geçmiş hataları, kayıpları ve başarılarıyla yüzleşir ve hayatını yeniden keşfeder."
Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Pom Klementieff, Cary Elwes ve Indira Varma'nın rol aldığı film, yanlış kişilerin eline düşmeden önce tehlikeli bir silahın yerini bulmaya çalışan Ethan Hunt ve IMF ekibinin mücadelesini konu alıyor. Filmin yönetmenliğini Christopher McQuarrie üstlendi.
Resif: Kanlı Takip, yaşadığı kötü günleri ardında bırakmak için gittiği tatilde korkularıyla yüzleşmek zorunda kalan genç bir kız ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Kız kardeşinin korkunç cinayetine tanık olan Nic, iyileşmesine yardımcı olması için arkadaşlarıyla birlikte bir kano ve dalış macerası yaşamaya karar verir. Tropik bir tatil beldesine giden gençler, keşiflerine sadece saatler kala büyük beyaz bir köpekbalığı tarafından takip edilir ve saldırıya uğrar. Hayatta kalabilmek için arkadaşlarıyla birlikte hareket eden Nic’in, travma sonrası stresinin üstesinden gelmesi, korkularıyla yüzleşmesi ve canavarı öldürmesi gerekmektedir.