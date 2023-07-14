Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (14 Temmuz 2023)

RESİF: KANLI TAKİP

Resif: Kanlı Takip, yaşadığı kötü günleri ardında bırakmak için gittiği tatilde korkularıyla yüzleşmek zorunda kalan genç bir kız ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Kız kardeşinin korkunç cinayetine tanık olan Nic, iyileşmesine yardımcı olması için arkadaşlarıyla birlikte bir kano ve dalış macerası yaşamaya karar verir. Tropik bir tatil beldesine giden gençler, keşiflerine sadece saatler kala büyük beyaz bir köpekbalığı tarafından takip edilir ve saldırıya uğrar. Hayatta kalabilmek için arkadaşlarıyla birlikte hareket eden Nic’in, travma sonrası stresinin üstesinden gelmesi, korkularıyla yüzleşmesi ve canavarı öldürmesi gerekmektedir.