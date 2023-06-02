Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (2 Haziran 2023)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (2 Haziran 2023)

02.06.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde biri yerli, 7 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kısa süre vizyonda kalan Mahsun Kırmızıgül'ün "Prestij Meselesi" adlı filmi ikinci kez izleyici karşısına çıktı. Ben Kingsley, Barbara Sukowa ve Ezra Miller'in rol aldığı "Dali Diyarı", ünlü ressam Savador Dali'nin hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Ben Affleck'in başrolünde yer aldığı "Hypnotic: Zihin Avı" aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

VİZYON HAREKETLENDİ

DALİ DİYARI

DALİ DİYARI

Ben Kingsley, Barbara Sukowa ve Ezra Miller'in başrollerini paylaştığı "Dali Diyarı", büyük sergisine hazırlanan ünlü ressam Savador Dali ve ona yardım eden genç asistanının hikayesini konu ediyor.   Yönetmenliğini Mary Harron'un üstlendiği ABD, Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımı filmin senaryosu John Walsh imzası taşıyor.

EYVAH BABAM

EYVAH BABAM

Robert De Niro, Kim Cattrall ve Leslie Bibb'in rol aldığı "Eyvah Babam", iki farklı ailenin bir araya gelmesiyle yaşanan komik olaylar etrafında dönüyor.   Robert De Niro'nun eski kafalı İtalyan göçmen bir babayı canlandırdığı filmde, oğlu rölündeki Sebastian adlı genç, nişanlısını tanıştırmak üzere babasıyla çıktığı bu yolculukta hiç planlamadığı olaylarla karşılaşır.   Senaryosu Sebastian Maniscalco ve Austen Earl'a ait olan filmin yönetmenliğini Laura Terruso üstlendi.

HYPNOTIC: ZİHİN AVI

HYPNOTIC: ZİHİN AVI

Ben Affleck, Alice Braga ve JD Pardo'nun başrollerinde yer aldığı "Hypnotic: Zihin Avı" aksiyon ve gerilim meraklılarının dikkatini çekmeye aday.   Robert Rodriguez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle:   "Dedektif Danny Rourke, küçük kızı Minnie kaybolduktan sonra onu bir daha bulamamış ve eşiyle de ayrılmışlardır. Öfkesini ve kızını bulma umudunu hiç kaybetmeyen Danny, görev başındayken bir banka soygunu haberini alır. Bankaya hırsızlardan önce ulaşmayı başaran Danny, kasada kızı Minnie'nin fotoğrafını görür ve kızını bulmak için elindeki tek ipucunun peşinden gider. Ancak karşısına insanların zihinlerine yön verip tüm algısını yönetebilen hipnotikler çıkar."

ÖRÜMCEK ADAM: ÖRÜMCEK EVRENİNE GEÇİŞ

ÖRÜMCEK ADAM: ÖRÜMCEK EVRENİNE GEÇİŞ

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers ve Justin K. Thompson'un birlikte yönettiği animasyon film "Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş", Miles Morales, Gwen Stacy ve çoklu evrenden Spider-Man'lerin oluşturduğu yeni bir ekibin, daha önce karşılaşmadıkları mertebede bir güce sahip olan bir kötüye karşı mücadelesini anlatıyor.

PRESTİJ MESELESİ

PRESTİJ MESELESİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle kısa süre vizyonda kalan Mahsun Kırmızıgül'ün "Prestij Meselesi" adlı filmi ikinci kez izleyici karşısına çıkacak.   Engin Hepileri, Eser Yenenler ve Aslıhan Güner'in başrollerini paylaştığı film, 90'lı yıllar boyunca ülke müziğine birçok önemli ismi kazandıran Prestij Müzik ile yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ile birlikte çıktıkları yolculuğu konu alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
film önerileri sinema vizyon

En Çok Okunan Trend Haberler

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

İlginizi Çekebilir

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz estetik yaptırıp paylaştı

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz estetik yaptırıp paylaştı

İhanet, şiddet, işkence... Kocasından öyle bir intikam aldı ki...

İhanet, şiddet, işkence... Kocasından öyle bir intikam aldı ki...

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.