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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (2 Şubat 2024)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (2 Şubat 2024)

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.02.2024 15:26 | Son Güncelleme:
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona, 5'i yerli, 7 yapım vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Biyografi film "Sadık Ahmet", Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulme karşı siyasi bir mücadele veren doktor Sadık Ahmet'in hayatını anlatıyor. Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Sadi Celil Cengiz ve Serdar Gökhan'ın oynadığı "Efsane", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaştığı "Aşk Mevsimi" sinema salonlarında romantik rüzgarlar estirecek. Haftanın yerli korku filmi ise "Hannas 2" oldu. "Argylle: Gizli Casus" aksiyon ve gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. "Bars", soyu tükenmiş olduğuna inanılan Anadolu Parsı'nın izini sürmeye koyulan iki zooloğun yolculuğunu anlatıyor. Alman yapımı "Öğretmenler Odası", kendini işine adamış idealist bir öğretmeni konu alıyor.

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    VİZYON HAREKETLENDİ

    ARGYLLE: GİZLİ CASUS

    ARGYLLE: GİZLİ CASUS

    Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, Catherine O'Hara ve Dua Lipa'nın rol aldığı "Argylle: Gizli Casus" aksiyon ve gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Matthew Vaughn tarafından çekilen film, dünyayı dolaşan casus Argylle'ın ABD, Londra ve diğer egzotik yerlerdeki maceralarını konu ediniyor.

    AŞK MEVSİMİ

    AŞK MEVSİMİ

    Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Şeker'in kaleme aldığı "Aşk Mevsimi" iki genç arasındaki aşk hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş yer alıyor.

    BARS

    BARS

    Görkem Kasal, Münir Can Cindoruk ve Ali Seçkiner Alıcı'nın oynadığı Orçun Köksal'ın filmi "Bars", soyu tükenmiş olduğuna inanılan Anadolu Parsı'nın izini sürmeye koyulan iki zooloğun yolculuğunu anlatıyor.

    EFSANE

    EFSANE

    Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz ve Serdar Gökhan'ın oynadığı "Efsane", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Selçuk Aydemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle: "Çorum'da yaşayan Sadık ve ailesi, binlerce yıllık aile geleneğini devam ettirerek yoğurtçuluk yapar. Yoğurtları lezzeti ve şifası ile bilinir. Bu dillere destan yoğurdun sırrını ise ailenin en büyüğü olan Dede saklar ve yoğurtları o yapar. Fakat bir yaz günü Dede'nin evinin çatısına kar yağması işleri değiştirir."

    HANNAS 2

    HANNAS 2

    Haftanın yerli korku filmi "Hannas 2", ailelerinin ilişkilerine onay vermemesi sonrası birlikte şehir dışına kaçan ve bir tanıdıklarının evinde kalan Ali ve Jale'nin, burada başlarından geçen paranormal olaylar etrafında dönüyor.

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