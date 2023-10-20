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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (20 Ekim 2023)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (20 Ekim 2023)

    20.10.2023 10:54 | Son Güncelleme:
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde 4'ü yerli 7 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ve Lily Gladstone'nin başrollerini paylaştığı "Dolunay Katilleri" izleyiciyle buluştu. Ünlü korku serisi "Testere"nin ilk ve ikinci filmi arasında geçen olayları konu edinen yeni halkası "Testere X", Jigsaw'un kendi yöntemleriyle bir intikamın peşine düşmesini anlatıyor. Fransa yapımı "Çözümler Kitabı" filmi, komedi ve dram türünü bir araya getiriyor. Haftanın yerli yapımları ise, "Serçenin Gözyaşları", "Öğretmen", "Her Şey Aşk İçin" ve "İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi" olarak belirtildi.

    Günün Trend Haberleri

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    ÇÖZÜMLER KİTABI

    ÇÖZÜMLER KİTABI

    Michel Gondry'nin yönettiği, Pierre Niney, Blanche Gardin ve Frankie Wallach'ın rol aldığı "Çözümler Kitabı", yapımcıları ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu filmini teyzesinin evinde bitirmek zorunda kalan bir adamın hikayesine odaklanıyor.

    İBİ: DOĞU EKSPRESİNİN GİZEMİ

    İBİ: DOĞU EKSPRESİNİN GİZEMİ

    Sinan Ölmez'in animasyon filmi, TRT ortak yapımı "İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi", ailesi ve arkadaşlarıyla Doğu Ekspresi ile Kars'a gitmek için yola çıkan İbi'nin, kötü bir masal kahramanına karşı arkadaşlarıyla verdiği mücadeleyi beyaz perdeye taşıyacak.

    DOLUNAY KATİLLERİ

    DOLUNAY KATİLLERİ

    Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ve Lily Gladstone'nin başrollerini paylaştığı "Dolunay Katilleri" filmi, 1920'lerde Oklahoma'da yaşadıkları bölgede petrol çıkmasıyla mensupları birer birer öldürülen Osage yerli halkını ve o dönem etkin olan FBI'ın bu dava için sürdürdüğü soruşturmayı konu ediniyor. Martin Scorsese'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu, ünlü yönetmen Martin Scorses, Eric Roth ile birlikte yaşanmış olaylardan uyarlayarak kaleme aldı.

    HER ŞEY AŞK İÇİN

    HER ŞEY AŞK İÇİN

    Haftanın bir diğer yerli komedi filmi, Safa Sarı, Zafer Algöz ve Gizem Sevim'in başrollerini paylaştığı "Her Şey Aşk İçin" olacak. Ahmet Kapucu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, evlenmeye karar veren iki genç ile kızın babası arasında geçen olaylar etrafında dönüyor.

    ÖĞRETMEN

    ÖĞRETMEN

    TRT ortak yapımı, Bilal Kalyoncu'nun yeni komedi filmi "Öğretmen", Trabzon'un Çaykara ilçesine atanan koyu Fenerbahçeli bir öğretmenin gözünden Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinin yansımalarını konu ediniyor.

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    film önerileri sinema vizyon

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