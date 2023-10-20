Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (20 Ekim 2023)

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ve Lily Gladstone'nin başrollerini paylaştığı "Dolunay Katilleri" izleyiciyle buluştu. Ünlü korku serisi "Testere"nin ilk ve ikinci filmi arasında geçen olayları konu edinen yeni halkası "Testere X", Jigsaw'un kendi yöntemleriyle bir intikamın peşine düşmesini anlatıyor. Fransa yapımı "Çözümler Kitabı" filmi, komedi ve dram türünü bir araya getiriyor. Haftanın yerli yapımları ise, "Serçenin Gözyaşları", "Öğretmen", "Her Şey Aşk İçin" ve "İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi" olarak belirtildi.



