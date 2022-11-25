Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (25 Kasım 2022)

Russell Crowe'un yönetmenliğini yapıp, başrolünde oynadığı "Tehlikeli Oyun" izleyiciyle buluştu. Ömer Faruk Sorak'ın yeni filmi "Kendi Yolumda"nın başrollerini müzisyen Gökhan Özoğuz ile Gökçe Bahadır paylaştı. İranlı ödüllü yönetmen Ali Abbasi'nin "Kutsal Örümcek" adlı yeni filmi, gerilim türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Japon yönetmen Goro Taniguchi'nin filmi "One Piece Film: Red" filmi animasyon türünü sevenleri heyecanlandırdı.

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KEMİKLER VE HER ŞEY İtalyan sinemacı Luca Guadagnino'nun filmi "Kemikler ve Her Şey", toplumun kıyılarında hayatta kalmayı öğrenen genç bir kadın ile dışlanmış ve hakları elinden alınmış bir genç arasındaki ilişkiyi anlatıyor. ABD ve İtalya ortak yapımı filmin başrollerinde Taylor Russell, Timothee Chalamet ve Mark Rylance oynuyor.

KENDİ YOLUMDA Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği "Kendi Yolumda"nın başrollerinde müzisyen Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Tamer Levent ve Ferit Aktuğ yer alıyor. Komedi ve dram türündeki filmin konusu özetle şöyle: "Gökhan Özoğuz, Adana’da gittiği tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali’nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler. Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan'a 'Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?' sorusunu yöneltir. Bu sorudan etkilenen Gökhan, arabanın tamirini beklerken uykuya dalar."

KUTSAL ÖRÜMCEK Zar Amir-Ebrahimi, Mehdi Bajestani ve Arash Ashtiani'nin başrolünde yer aldığı film, İran'ın kutsal şehri Meşhed'i ahlaksız ve yozlaşmış sokak kadınlarından temizlemek için kendi dini arayışına girişen bir adamı ve seri katile dönüşen bu adamın peşine düşen bir kadın gazeteciyi odağına alıyor.

MİHREZ 2: CİN PADİŞAHI Ahmet Arslan'ın korku filmi "Mihrez 2: Cin Padişahı", 2015'te gösterime giren "Mihrez: Cin Padişahı"nın devamı olarak beyaz perdede yerini alacak.