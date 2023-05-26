Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (26 Mayıs 2023)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (26 Mayıs 2023)

26.05.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde üçü yerli, 7 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Haftanın yerli komedi filmi "Kaygısız Baş", bir gencin İstanbul'daki işinden kovulup memleketi Kapadokya'ya dönmesi sonrası gelişen olayları ele alıyor. Gina Gammell ve Riley Keough'un yönettiği "Savaş Atı", aidiyet arayışındaki iki gencin büyüme öykülerini beyaz perdeye taşıyor. Rob Marshall'ın yönettiği "Küçük Deniz Kızı" macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Makoto Shinkai'nin yönettiği Japon yapımı anime film "Suzume" 7’den 70’e herkesin gönlünü kazanacak. Haftanın korku filmleri ise, "Conjuring: Şeytanın Ayini", "Cin Hikayeleri Kayıp Bebek" ve "İşaretliler: Kurban" olarak seyircilerini bekliyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

CİN HİKAYELERİ KAYIP BEBEK

CİN HİKAYELERİ KAYIP BEBEK

Kemal Danacı'nın "Cin Hikayeleri Kayıp Bebek" adlı filmi, Anadolu'daki gizemli olayları araştıran TV programı ekibinin, katıldıkları bir cin çıkarma ayini sonrasında başlarına gelen olaylar etrafında dönüyor.

CONJURING:ŞEYTANIN AYİNİ

CONJURING:ŞEYTANIN AYİNİ

Calvin Morie McCarthy'nin yönettiği ABD yapımı korku ve gerilim filmi "Conjuring: Şeytanın Ayini", uyku problemi yaşayan bir gencin, bu problemden kurtulmak için bir araştırma grubuna katılması sonrası yaşadığı korku dolu kabusu anlatıyor.

İŞARETLİLER: KURBAN

İŞARETLİLER: KURBAN

Yıldız Ustabaş, İpek Tenolcay ve Muhammed Cangören'in oynadığı haftanın bir diğer korku filmi "İşaretliler: Kurban", baskıcı annesi ve ilgisiz babası yüzünden ailesinden kopuk bir hayat süren genç bir kızın, kapısında bulduğu bir kediyi eve almasıyla hayatının metafizik bir hal almasını konu alıyor.

KAYGISIZ BAŞ

KAYGISIZ BAŞ

Haftanın yerli komedi filmi "Kaygısız Baş"ın yönetmenliğini Taha Ulukaya üstlendi. Bir gencin İstanbul'daki işinden kovulup memleketi Kapadokya'ya dönmesi sonrası gelişen olayları konu edinen yapımda Ferdi Akarnur, Mehmet Çepiç, Bülent Ergün, Turgay Tanülkü ve Burak Satıbol rol aldı.

KÜÇÜK DENİZ KIZI

KÜÇÜK DENİZ KIZI

Macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday olan Rob Marshall'ın yönettiği "Küçük Deniz Kızı", insan olmayı hayal eden küçük deniz kızı Ariel'in hikayesini anlatıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
film önerileri vizyon

En Çok Okunan Trend Haberler

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Minicik bikinisiyle havuz keyfi yaptı! Güneşin tadını cesurca çıkarttı

Minicik bikinisiyle havuz keyfi yaptı! Güneşin tadını cesurca çıkarttı

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

İlginizi Çekebilir

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.