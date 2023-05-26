Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (26 Mayıs 2023)

İŞARETLİLER: KURBAN

Yıldız Ustabaş, İpek Tenolcay ve Muhammed Cangören'in oynadığı haftanın bir diğer korku filmi "İşaretliler: Kurban", baskıcı annesi ve ilgisiz babası yüzünden ailesinden kopuk bir hayat süren genç bir kızın, kapısında bulduğu bir kediyi eve almasıyla hayatının metafizik bir hal almasını konu alıyor.