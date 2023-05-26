Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (26 Mayıs 2023)

Haftanın yerli komedi filmi "Kaygısız Baş", bir gencin İstanbul'daki işinden kovulup memleketi Kapadokya'ya dönmesi sonrası gelişen olayları ele alıyor. Gina Gammell ve Riley Keough'un yönettiği "Savaş Atı", aidiyet arayışındaki iki gencin büyüme öykülerini beyaz perdeye taşıyor. Rob Marshall'ın yönettiği "Küçük Deniz Kızı" macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Makoto Shinkai'nin yönettiği Japon yapımı anime film "Suzume" 7’den 70’e herkesin gönlünü kazanacak. Haftanın korku filmleri ise, "Conjuring: Şeytanın Ayini", "Cin Hikayeleri Kayıp Bebek" ve "İşaretliler: Kurban" olarak seyircilerini bekliyor.
Kemal Danacı'nın "Cin Hikayeleri Kayıp Bebek" adlı filmi, Anadolu'daki gizemli olayları araştıran TV programı ekibinin, katıldıkları bir cin çıkarma ayini sonrasında başlarına gelen olaylar etrafında dönüyor.
Calvin Morie McCarthy'nin yönettiği ABD yapımı korku ve gerilim filmi "Conjuring: Şeytanın Ayini", uyku problemi yaşayan bir gencin, bu problemden kurtulmak için bir araştırma grubuna katılması sonrası yaşadığı korku dolu kabusu anlatıyor.
Yıldız Ustabaş, İpek Tenolcay ve Muhammed Cangören'in oynadığı haftanın bir diğer korku filmi "İşaretliler: Kurban", baskıcı annesi ve ilgisiz babası yüzünden ailesinden kopuk bir hayat süren genç bir kızın, kapısında bulduğu bir kediyi eve almasıyla hayatının metafizik bir hal almasını konu alıyor.
Haftanın yerli komedi filmi "Kaygısız Baş"ın yönetmenliğini Taha Ulukaya üstlendi. Bir gencin İstanbul'daki işinden kovulup memleketi Kapadokya'ya dönmesi sonrası gelişen olayları konu edinen yapımda Ferdi Akarnur, Mehmet Çepiç, Bülent Ergün, Turgay Tanülkü ve Burak Satıbol rol aldı.
Macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday olan Rob Marshall'ın yönettiği "Küçük Deniz Kızı", insan olmayı hayal eden küçük deniz kızı Ariel'in hikayesini anlatıyor.