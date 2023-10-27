Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema TV
    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (27 Ekim 2023)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (27 Ekim 2023)

    27.10.2023 11:51 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde 4'ü yerli 7 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Son Akşam Yemeği", Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor. Kıvanç Baruönü'nün yeni filmi "Çok Aşk", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. İlker Aksum, Can Nergis ve Melih Selçuk'un başrollerini paylaştığı "Oyun Bitti" bir başka yerli yapım olarak sevenlerinin karşısına çıktı. Haftanın yerli korku filmi "Sır Şeytanın Kurbanları"nın yönetmen koltuğunda Yavuz Duman oturuyor.Haftanın animasyonları "Çocuk ve Balıkçıl" ve "Mavka: Ormanın Şarkısı" olarak belirlendi.

    Günün Trend Haberleri

    VİZYON HAREKETLENDİ

    BAS GAZA BAS

    BAS GAZA BAS
    Til Schweiger yönetmenliğini yapıp, başrolünde Luna Schweiger ve Tim Oliver Schultz ile oynadığı 1991 yapımı "Manta"nın devam filmi, "Bas Gaza Bas" yarışçı Bertie ile onun yolundan gitmek isteyen oğlunun hikayesini anlatıyor.

    ÇOCUK VE BALIKÇIL

    ÇOCUK VE BALIKÇIL
    Japon yönetmen Hayao Miyazaki'nin anime filmi "Çocuk ve Balıkçıl", İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen ve küçük Mahito'yu izleyen bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.

    ÇOK AŞK

    ÇOK AŞK
    Kıvanç Baruönü'nün yönetmen koltuğundu oturduğu "Çok Aşk", bu hafta yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Barış Yıldız, Şebnem Sönmez ve Uğur Yücel'in başrollerinde yer aldığı yapım, korsan film satıcısı adamın bir yandan sevdiği kızın diğer yandan da sinema tutkusunun peşinden koşmasını anlatıyor.

    MAVKA ORMANIN ŞARKISI

    MAVKA ORMANIN ŞARKISI
    Oleksandra Ruban ve Oleh Malamuzh'un birlikte yönettiği Ukrayna yapımı "Mavka: Ormanın Şarkısı" filmi ise evi olan ormanın içinde sessizce yaşamını sürdürürken, yetenekli bir müzisyen ile tanışan Mavka'nın hayatının aşkı ile ormanın kalbinin koruyucusu olma görevi arasında seçim yapmak zorunda kalmasını konu alıyor.

    OYUN BİTTİ

    OYUN BİTTİ
    İlker Aksum, Can Nergis ve Melih Selçuk'un başrollerini paylaştığı "Oyun Bitti", air soft oyunları oynayan bir grup arkadaşın, başka bir air soft takımı tarafından aldıkları maç teklifinde yaşadıklarını konu ediniyor.
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    film önerileri sinema vizyon

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

    Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

    Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

    Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

    Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

    Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

    Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

    Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

    İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

    İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.