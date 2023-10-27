Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (27 Ekim 2023)

Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Son Akşam Yemeği", Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor. Kıvanç Baruönü'nün yeni filmi "Çok Aşk", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. İlker Aksum, Can Nergis ve Melih Selçuk'un başrollerini paylaştığı "Oyun Bitti" bir başka yerli yapım olarak sevenlerinin karşısına çıktı. Haftanın yerli korku filmi "Sır Şeytanın Kurbanları"nın yönetmen koltuğunda Yavuz Duman oturuyor.Haftanın animasyonları "Çocuk ve Balıkçıl" ve "Mavka: Ormanın Şarkısı" olarak belirlendi.



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BAS GAZA BAS Til Schweiger yönetmenliğini yapıp, başrolünde Luna Schweiger ve Tim Oliver Schultz ile oynadığı 1991 yapımı "Manta"nın devam filmi, "Bas Gaza Bas" yarışçı Bertie ile onun yolundan gitmek isteyen oğlunun hikayesini anlatıyor.

ÇOCUK VE BALIKÇIL Japon yönetmen Hayao Miyazaki'nin anime filmi "Çocuk ve Balıkçıl", İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen ve küçük Mahito'yu izleyen bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.

ÇOK AŞK Kıvanç Baruönü'nün yönetmen koltuğundu oturduğu "Çok Aşk", bu hafta yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Barış Yıldız, Şebnem Sönmez ve Uğur Yücel'in başrollerinde yer aldığı yapım, korsan film satıcısı adamın bir yandan sevdiği kızın diğer yandan da sinema tutkusunun peşinden koşmasını anlatıyor.

MAVKA ORMANIN ŞARKISI Oleksandra Ruban ve Oleh Malamuzh'un birlikte yönettiği Ukrayna yapımı "Mavka: Ormanın Şarkısı" filmi ise evi olan ormanın içinde sessizce yaşamını sürdürürken, yetenekli bir müzisyen ile tanışan Mavka'nın hayatının aşkı ile ormanın kalbinin koruyucusu olma görevi arasında seçim yapmak zorunda kalmasını konu alıyor.