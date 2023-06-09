Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (9 Haziran 2023)

Bilim-kurgu ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday "Transformers: Canavarların Yükselişi" filmini Steven Caple Jr. Yönetti. Berker Berki'nin yönettiği "Maske: Nezaketle Tebessüm"ün başrollerini Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu ve Altan Erkekli paylaştı. Adam Gunn tarafından sinemaya uyarlanan "Mia ve Ben: Centopia'nın Kahramanı" ve Samuel Tourneux'un yönettiği “80 Günde Devri Alem" ise haftanın animasyon türündeki yapımları olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Joaquin Phoenix, Parker Posey ve Amy Ryan'ın rol aldığı "Korkuyorum" filmi özellikle psikolojik gerilim türünü sevenlerin favorisi olacak. Alice Diop'un yönettiği "Saint Omer", çocuğunu öldürmekle suçlanan bir kadının mahkemesine katılan genç bir yazarın hikayesini odağına alıyor. Berk Aygül'ün yönettiği, Savaş Özkul, Öznur Kütük ve Gizem Akgün'ün oynadığı "İblis Karanlığın Sahibi 2" haftanın ikinci yerli filmi olarak dikkat çekiyor.
Samuel Tourneux'un yönettiği animasyon film "80 Günde Devri Alem" ise kurnaz ve sakar bir kurbağanın rekor kırma iddiasıyla 80 günde dünyayı gezmek üzere yola çıkmasını ve dünyayı keşfetmeyi hayal eden küçük bir maymunun onun peşine takılmasını anlatıyor.
Berk Aygül'ün yönettiği, Savaş Özkul, Öznur Kütük ve Gizem Akgün'ün oynadığı "İblis Karanlığın Sahibi 2", yaşadığı maddi zorlukların altında ezilen ve eşi tarafından her şeyin sorumlusu olarak görülen bir gencin, içine düştüğü durumdan kurtulmanın yolunu aramasını anlatıyor.
Joaquin Phoenix, Parker Posey ve Amy Ryan'ın rol aldığı "Korkuyorum"un yönetmenliğini üstlenen Ari Aster, aynı zamanda senaryosuna da imza attı. Film, otoriter annesi Mona ile çalkantılı bir ilişkisi olan ve babasını hiç tanımayan gergin ve paranoyak Beau Wassermann'ın hikayesini ele alıyor. Annesinin ani ölümü sonrası yumuşak huylu ama endişeli Beau, eve dönerken yapacağı destansı yolculukta en karanlık korkularıyla yüzleşir.
Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu ve Altan Erkekli'nin rol aldığı "Maske: Nezaketle Tebessüm", gençlik yılları travmalarla geçen bir gencin yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli kandırma yöntemleri bulmasını işliyor. Senaryosu Emrah Ertaş'a ait olan filmin yönetmenliğini Berker Berki üstlendi.
Adam Gunn tarafından sinemaya uyarlanan animasyon film "Mia ve Ben: Centopia'nın Kahramanı", genç Mia'nın Unicornların fantastik dünyası Centopia'ya açılan kapılardan geçerek bu diyarda yaşadığı macerayı konu ediniyor.