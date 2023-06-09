Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (9 Haziran 2023)

Bilim-kurgu ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday "Transformers: Canavarların Yükselişi" filmini Steven Caple Jr. Yönetti. Berker Berki'nin yönettiği "Maske: Nezaketle Tebessüm"ün başrollerini Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu ve Altan Erkekli paylaştı. Adam Gunn tarafından sinemaya uyarlanan "Mia ve Ben: Centopia'nın Kahramanı" ve Samuel Tourneux'un yönettiği “80 Günde Devri Alem" ise haftanın animasyon türündeki yapımları olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Joaquin Phoenix, Parker Posey ve Amy Ryan'ın rol aldığı "Korkuyorum" filmi özellikle psikolojik gerilim türünü sevenlerin favorisi olacak. Alice Diop'un yönettiği "Saint Omer", çocuğunu öldürmekle suçlanan bir kadının mahkemesine katılan genç bir yazarın hikayesini odağına alıyor. Berk Aygül'ün yönettiği, Savaş Özkul, Öznur Kütük ve Gizem Akgün'ün oynadığı "İblis Karanlığın Sahibi 2" haftanın ikinci yerli filmi olarak dikkat çekiyor.