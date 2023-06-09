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Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (9 Haziran 2023)

09.06.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde ikisi yerli, 7 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Bilim-kurgu ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday "Transformers: Canavarların Yükselişi" filmini Steven Caple Jr. Yönetti. Berker Berki'nin yönettiği "Maske: Nezaketle Tebessüm"ün başrollerini Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu ve Altan Erkekli paylaştı. Adam Gunn tarafından sinemaya uyarlanan "Mia ve Ben: Centopia'nın Kahramanı" ve Samuel Tourneux'un yönettiği “80 Günde Devri Alem" ise haftanın animasyon türündeki yapımları olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Joaquin Phoenix, Parker Posey ve Amy Ryan'ın rol aldığı "Korkuyorum" filmi özellikle psikolojik gerilim türünü sevenlerin favorisi olacak. Alice Diop'un yönettiği "Saint Omer", çocuğunu öldürmekle suçlanan bir kadının mahkemesine katılan genç bir yazarın hikayesini odağına alıyor. Berk Aygül'ün yönettiği, Savaş Özkul, Öznur Kütük ve Gizem Akgün'ün oynadığı "İblis Karanlığın Sahibi 2" haftanın ikinci yerli filmi olarak dikkat çekiyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

80 GÜNDE DEVRİ ALEM

80 GÜNDE DEVRİ ALEM

Samuel Tourneux'un yönettiği animasyon film "80 Günde Devri Alem" ise kurnaz ve sakar bir kurbağanın rekor kırma iddiasıyla 80 günde dünyayı gezmek üzere yola çıkmasını ve dünyayı keşfetmeyi hayal eden küçük bir maymunun onun peşine takılmasını anlatıyor.

İBLİS KARANLIĞIN SAHİBİ 2

İBLİS KARANLIĞIN SAHİBİ 2

Berk Aygül'ün yönettiği, Savaş Özkul, Öznur Kütük ve Gizem Akgün'ün oynadığı "İblis Karanlığın Sahibi 2", yaşadığı maddi zorlukların altında ezilen ve eşi tarafından her şeyin sorumlusu olarak görülen bir gencin, içine düştüğü durumdan kurtulmanın yolunu aramasını anlatıyor.

KORKUYORUM

KORKUYORUM

Joaquin Phoenix, Parker Posey ve Amy Ryan'ın rol aldığı "Korkuyorum"un yönetmenliğini üstlenen Ari Aster, aynı zamanda senaryosuna da imza attı. Film, otoriter annesi Mona ile çalkantılı bir ilişkisi olan ve babasını hiç tanımayan gergin ve paranoyak Beau Wassermann'ın hikayesini ele alıyor. Annesinin ani ölümü sonrası yumuşak huylu ama endişeli Beau, eve dönerken yapacağı destansı yolculukta en karanlık korkularıyla yüzleşir.

MASKE: NEZAKETLE TEBESSÜM

MASKE: NEZAKETLE TEBESSÜM

Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu ve Altan Erkekli'nin rol aldığı "Maske: Nezaketle Tebessüm", gençlik yılları travmalarla geçen bir gencin yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli kandırma yöntemleri bulmasını işliyor.   Senaryosu Emrah Ertaş'a ait olan filmin yönetmenliğini Berker Berki üstlendi.

MİA VE BEN

MİA VE BEN

Adam Gunn tarafından sinemaya uyarlanan animasyon film "Mia ve Ben: Centopia'nın Kahramanı", genç Mia'nın Unicornların fantastik dünyası Centopia'ya açılan kapılardan geçerek bu diyarda yaşadığı macerayı konu ediniyor.

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film önerileri vizyon

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