Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (24 Mayıs 2024)

"Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filmi aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday. Bilim kurgu türünde ise "Yapay Sevgilim" filmi ön plana çıktı. "Karganın Uykusu" filminde yerli sinema sevenlerin ilk tercihi olacak. Haftanın tek animasyon filmi "Keçigiller" 7'de 70'e herkesin sevgilisi olacak. Haftanın korku filmleri ise, "Ammon", "Biaz: Kara İyenin Laneti", "Gizlenen" ve "Şeytan Tohumları" filmleri oldu.
Celal Demirtaş'ın yönettiği "Ammon" filminde başrrolleri Mehmet Cula, Güldemet Durukan ve Fırat Tosun paylaşıyor. Film, kabuslarla boğuşan bir müzik akademisi öğrencisinin kabuslarını merak edip araştırmaya başlamasıyla gelişen olayları anlatıyor.
"Biaz: Kara İyenin Laneti" filmini Volkan Özgümüş ve Erkut Altındağ yönetti. Tutku Ulus, Kutay Kalabalık ve Ceren Güzin Sönmez'in başrolde yer aldığı filmde, dört arkadaşın ruh çağırma ayininden sonra başına gelenler işleniyor.
Aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filminin yönetmen koltuğunda George Miller oturuyor. Başrollerinde Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth ve Tom Burke'ün yer aldığı film, Mad Max serisinin 2015 yapımı filmi "Fury Road"da yer alan Furiosa karakterinin kökenlerini ve nasıl güçlü bir savaşçıya dönüştüğünü anlatıyor.
Battal Karslıoğlu ile Levent Demirci'nin yönettiği "Gizlenen" filminde Arzu Suriçi Kireççi, Yağmur Şahin ve Murat Deniz rol alıyor. Son kitabının yayından kaldırılmasıyla hayatı zorlaşan bir psikoloğun konu edildiği yapımda, psikoloğun şehirden uzaklaşarak sessiz bir yere yerleşmesinin ardından yaşadığı metafizik olaylar ele alınıyor.
Tunahan Kurt imzalı "Karganın Uykusu" filminde Ahmet Ağgün, Alperen Aktaş ve Engin Yüksel başrolleri paylaştı. Dram türündeki film, işlev görmeyen bir maden aktarım tesisinde müdür olarak çalışan Nasip'in, çocukluğundan beri yaşadığı uyurgezerlik sorunu ile baş etmeye çalışmasını ele alıyor.