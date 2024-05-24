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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (24 Mayıs 2024)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (24 Mayıs 2024)

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.05.2024 15:42
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona, 8 yapım vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filmi aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday. Bilim kurgu türünde ise "Yapay Sevgilim" filmi ön plana çıktı. "Karganın Uykusu" filminde yerli sinema sevenlerin ilk tercihi olacak. Haftanın tek animasyon filmi "Keçigiller" 7'de 70'e herkesin sevgilisi olacak. Haftanın korku filmleri ise, "Ammon", "Biaz: Kara İyenin Laneti", "Gizlenen" ve "Şeytan Tohumları" filmleri oldu.

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    VİZYON HAREKETLENDİ

    AMMON

    AMMON

    Celal Demirtaş'ın yönettiği "Ammon" filminde başrrolleri Mehmet Cula, Güldemet Durukan ve Fırat Tosun paylaşıyor. Film, kabuslarla boğuşan bir müzik akademisi öğrencisinin kabuslarını merak edip araştırmaya başlamasıyla gelişen olayları anlatıyor.

    BİAZ: KARA İYENİN LANETİ

    BİAZ: KARA İYENİN LANETİ

    "Biaz: Kara İyenin Laneti" filmini Volkan Özgümüş ve Erkut Altındağ yönetti. Tutku Ulus, Kutay Kalabalık ve Ceren Güzin Sönmez'in başrolde yer aldığı filmde, dört arkadaşın ruh çağırma ayininden sonra başına gelenler işleniyor.

    FURIOSA: BİR MAD MAX DESTANI

    FURIOSA: BİR MAD MAX DESTANI

    Aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filminin yönetmen koltuğunda George Miller oturuyor. Başrollerinde Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth ve Tom Burke'ün yer aldığı film, Mad Max serisinin 2015 yapımı filmi "Fury Road"da yer alan Furiosa karakterinin kökenlerini ve nasıl güçlü bir savaşçıya dönüştüğünü anlatıyor.

    GİZLENEN

    GİZLENEN

    Battal Karslıoğlu ile Levent Demirci'nin yönettiği "Gizlenen" filminde Arzu Suriçi Kireççi, Yağmur Şahin ve Murat Deniz rol alıyor. Son kitabının yayından kaldırılmasıyla hayatı zorlaşan bir psikoloğun konu edildiği yapımda, psikoloğun şehirden uzaklaşarak sessiz bir yere yerleşmesinin ardından yaşadığı metafizik olaylar ele alınıyor.

    KARGANIN UYKUSU

    KARGANIN UYKUSU

    Tunahan Kurt imzalı "Karganın Uykusu" filminde Ahmet Ağgün, Alperen Aktaş ve Engin Yüksel başrolleri paylaştı. Dram türündeki film, işlev görmeyen bir maden aktarım tesisinde müdür olarak çalışan Nasip'in, çocukluğundan beri yaşadığı uyurgezerlik sorunu ile baş etmeye çalışmasını ele alıyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    film önerileri sinema vizyon
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