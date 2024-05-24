Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (24 Mayıs 2024)

"Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filmi aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday. Bilim kurgu türünde ise "Yapay Sevgilim" filmi ön plana çıktı. "Karganın Uykusu" filminde yerli sinema sevenlerin ilk tercihi olacak. Haftanın tek animasyon filmi "Keçigiller" 7'de 70'e herkesin sevgilisi olacak. Haftanın korku filmleri ise, "Ammon", "Biaz: Kara İyenin Laneti", "Gizlenen" ve "Şeytan Tohumları" filmleri oldu.



