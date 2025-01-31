Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (31 Ocak 2025)

Uğur Yücel, Mehmet Özgür ve Hülya Avşar'ın oynadığı "Aşkın Dünkü Çocukları", 1970'li yıllardan bugüne ulaşan buruk bir aşk hikayesini dönemin toplumsal konularıyla harmanlayarak beyaz perdeye taşıdı. Yönetmenliğini Drew Hancock'un üstlendiği "Kusursuz Arkadaş", hayatını kaybeden bir milyarderin göl kenarındaki malikanesinde yaşananları işliyor. Adrien Brody, Felicity Jones ve Guy Pearce'ın başrollerinde yer aldığı "The Brutalist" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Ralph Fiennes, Juliette Binoche ve Charlie Plummer'ın başrollerinde oynadığı "Dönüş", modern bir Odysseus hikayesini konu ediniyor. Justin Denton tarafından çekilen haftanın korku filmi "Ruh Yiyici" oldu. "Köpek Adam" filmi çocukları ve animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.
Levent Onan yönetmenliğinde vizyona girecek "Aşkın Dünkü Çocukları", 1970'li yıllardan bugüne ulaşan buruk bir aşk hikayesini dönemin toplumsal konularıyla harmanlayarak beyaz perdeye taşıdı. Film, çocukluk aşkı Isabel ile yıllar önce ayrı düşen, zamanla inatçı, aksi ve yalnız bir adama dönüşen Arif'in, hayatına giren Gürcü çocuk Nodiko'nun etkisiyle gelişen pozitif değişimine odaklanıyor. Geniş oyuncu kadrosu ile dikkati çeken filmde Uğur Yücel, Mehmet Özgür, Hülya Avşar, Derya Baykal, Derya Alabora, Nehir Gökdemir, Jessica May, Atilla Şendil ve Meral Çetinkaya rol aldı.
Nick Cassavetes'in çektiği, Chase Stokes, Sydney Taylor ve Hannah Kepple'ın rol aldığı "Aşkın İzi", tıp öğrencisi Shaw Landon ile asi dövme sanatçısı Rule Archer'ın arasındaki aşkı anlatıyor.
Ralph Fiennes, Juliette Binoche ve Charlie Plummer'ın başrollerinde oynadığı "Dönüş", modern bir Odysseus hikayesini konu ediniyor. Uberto Pasolini imzalı filmin konusu özetle şöyle: "Kral Odysseus, 20 yıllık yokluğun ardından bitkin ve tanınmaz bir halde Ithaca kıyılarına vurur. Karısı Penelope artık kendi evinde bir mahkumdur ve yeni bir koca, yeni bir kral seçme konusunda hırslı talipleri tarafından taciz edilmektedir. Babasız büyüyen oğulları Telemachus, onu krallık arayışlarında engel olarak gören taliplerin elinde ölümle karşı karşıya kalır. Odysseus, kaybettiği her şeyi geri kazanmak için içindeki gücü yeniden bulmak zorundadır…
Çocukları ve animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Köpek Adam", sadık bir köpekle onun polis memuru sahibinin ameliyatla birleştirilmesiyle ortaya çıkan Köpek Adam'ın yaşadıklarını işliyor.
Yönetmenliğini Drew Hancock’un üstlendiği "Kusursuz Arkadaş"ın senaryosunu Hancock ile Zach Cregger, Roy Lee, Raphael Margules ve J.D. Lifshitz kaleme aldı. Film, Iris ve arkadaşlarının, hayatını kaybeden bir milyarderin göl kenarındaki malikanesine yaptıkları hafta sonu gezisi sırasında ortaya çıkan olayları anlatıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum