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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (29 Eylül 2023)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (29 Eylül 2023)

    29.09.2023 15:42 | Son Güncelleme:
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde 5'i yerli 9 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Nuri Bilge Ceylan'ın ödüllü filmi "Kuru Otlar Üstüne", ücra bir kasabada zorunlu hizmetini yapan bir resim öğretmeninin yaşadıklarını beyaz perdeye taşıdı. Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz'in başrollerini paylaştığı "Her Şeye Rağmen" iş adamı İlhan Doğan'ın hayat hikayesini anlatıyor. Nicolas Cage, Ashley Greene ve Ron Perlman'ın başrollerini paylaştığı "Emeklilik Planı" aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Haftanın animasyonları olarak ise, Cal Brunker yönetmenliğindeki "Paw Patrol: Süper Film" ve "Kare Takımı: Gizemli Ada" seyircisiyle buluştu.

    VİZYON HAREKETLENDİ

    EMEKLİLİK PLANI

    EMEKLİLİK PLANI

    Nicolas Cage, Ashley Greene ve Ron Perlman'ın başrollerini paylaştığı "Emeklilik Planı" aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak. Tim Brown'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle: "Cayman sahillerinde mütevazı bir emekli hayatı yaşayan Matt'i bu hayattan çekip çıkaracak tek bir şey vardır o da kızı ve torununu, peşlerine düşen suç örgütünün pençesinden kurtarmak. Ne yazık ki birbirine kavuşan ailenin saadeti, çete liderinin izlerini sürmesiyle yarım kalır. Bu yüksek aksiyon kovalamaca Ashley'e babasının gizli geçmişine dair gerçekleri de gösterecek."

    GODLESS: ŞEYTAN TOHUMU

    GODLESS: ŞEYTAN TOHUMU

    Nick Kozakis'in yönettiği Avustralya yapımı gerilim ve korku filmi "Godless: Şeytan Tohumu", gördüğü korkutucu halüsinasyonlar sonrası hayatındaki her şey kötüye giden genç bir kızın ruhunun şeytan tarafından ele geçirilmesini işliyor.

    HER ŞEYE RAĞMEN

    HER ŞEYE RAĞMEN

    İş adamı İlhan Doğan'ın hayat hikayesini işleyen "Her Şeye Rağmen" adlı filmde, başrolleri Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz ve Nihan Büyükağaç paylaştı. Hayatta aşılamayacak engel olmadığını gözler önüne seren filmin yönetmenliğini Erdal Murat Aktaş üstlendi.

    KALP ESTETİĞİ

    KALP ESTETİĞİ

    Haydar Işık'ın yönettiği, Evliya Aykan, Ersin Korkut ve Müge Boz'un rol aldığı "Kalp Estetiği", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

    KARE TAKIMI :GİZEMLİ ADA

    KARE TAKIMI :GİZEMLİ ADA

    "Kare Takımı: Gizemli Ada" ise müzik yarışmasına hazırlanırken bir anda ortadan kaybolan aile üyelerinin peşine düşen Çayırlar ve Misketler'in hikayesini anlatıyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Merve Dizdar Nuri Bilge Ceylan

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