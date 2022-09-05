Sınıf içinde uygunsuz giyindiği iddia edilen öğretmen görevinden kovuldu! “Seksi olmam çocukların umrunda değil”

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir okulda sınıf öğretmenliği yapan Patrice Brown, ilkokul çağındaki çocuklarla ilgileniyor. 33 yaşındaki öğretmen okul içindeki dar, mini ve dekolteli elbiseleri nedeniyle velilerin eleştiri oklarının hedefi oldu. Velilerin tepkisi üzerine okul müdürünün kendisinin sınıf içindeki kıyafetlerinden dolayı kovduğunu iddia eden Brown “fazla seksi” olduğu için görevinden uzaklaştırılmak istediğini söyledi.

“GİYİM ODAK NOKTA OLMAMALI”

Okuldaki eğitim hayatına ilk başladığı yıllarda da giyim tarzının aynı olduğunu dile getiren Brown, kariyerinin altıncı yılında bu durumun sorun oluşturmaya başladığını dile getirdi. New York Post’a yaptığı açıklamasında Brown, “İşe gittiğim her gün sınıf ortamında kendimi çekerdim. Mesleğimi ne kadar sevdiğimi ve çocuklara öğretirken güzel göründüğümü gösterirdim. Öğretmenler genellikle görünüşleri için yönetim, veliler, diğer öğretmenler ve daha yüksek sınıflarda öğrenciler tarafından zorbalığa uğruyor. Öğretmenlerin ne giydiği odak noktası olmamalı. Odak noktası çocuklar olmalı. Seksi olmam çocukların umrunda değil” dedi.