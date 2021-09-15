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  4. Sivas'ın yufka ekmeği görenleri şaşkına çeviriyor! Bu ekmek 1 yıl boyunca bayatlamıyor

Sivas'ın yufka ekmeği görenleri şaşkına çeviriyor! Bu ekmek 1 yıl boyunca bayatlamıyor

15.09.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta bir araya gelen kadınların yardımlaşarak yaptıkları ve ateş üzerindeki saçta pişirdikleri yufka ekmekler, yaklaşık bir yıl bayatlamadan tüketilebiliyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla köydeki kadınlar da kolları sıvadı.Sivas’ın Güney köyündeki kadınlar kışlık ekmeklerini yapmak için sabahın erken saatlerinde uyanıyorlar. Bir araya gelen kadınlar yardımlaşarak her gün birinin kışlık yufka ekmeğini yapıyorlar.

SENELERCE YENİLİYOR

Hiçbir katkı maddesi kullanmadan tamamen organik olarak un, tuz ve su ile yoğurulan hamurlar bir kadının elinde yuvarlanarak yumak oluyor.
Ardından diğer kadınlar hazırlanan yumağı açarak incecik yufka haline getiriyorlar. Daha sonra ateş üstündeki saçta pişirilen hamurlar yufka ekmek halini alıyor.
Gün boyu binden fazla kışlık ekmek yapan kadınlar, ekmekleri evlerin deposunda muhafaza ediyor. Hazırlanan yufka ekmekleri diğer ekmeklerden ayıran en büyük özelliği ise bayatlamaması.
Yaklaşık bir yıl boyunca tüketilebilen ekmekler kış ayında suyla ıslatılıp bohça yapılarak yumuşatılıyor. Lezzetiyle damak çatlatan yufka ekmekler her yemeğin yanına da tüketiliyor.

"KIŞA HAZIRLIK YAPIYORUZ"

"KIŞA HAZIRLIK YAPIYORUZ"
Yufka ekmek yapan Döndü Toy, “Kışa hazırlık. Hamuru yoğururuz erken kalkıp otururuz. 8 de kalkarız ikindi kalkarız. Bitiririz bu işleri senesine göre yeriz. Ekmeği kışın sularız. Ondan sonra dürer bohça yaparız. Sepetlere basar ağzını örteriz. Yumuşacık olur her yemeğe yakışır. Her iş yalnız görülür ama bu görülmez. Bunu ortaklaşa yaparız. Serin yere koyar senelerce yeriz. Hiç bir şey olmaz, bayatlamaz’’ dedi.
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Anahtar Kelimeler:
ekmek tarifi Sivas
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