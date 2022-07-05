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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

05.07.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bolu'nun Gerede ilçesinde, kırmızı-beyazlı ekibin kampta olduğu otelin sahasında gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise bire bir hücum ve savunma çalışmaları ile yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig demir grup sivasspor futbol

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