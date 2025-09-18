Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Son cümlesinden sonra bir daha haber alınamadı! Kaybolmadan önce bırakılan tüyler ürperten mesaj

Dünyada bu zamana kadar birbirinden gizemli kayıp vakaları yaşandı. Kimi son kez mesaj attı, kimi son kez aradı... Bazıları durumlarından şüphelenip yardım için işaret bırakmaya çalışsa da hiçbirinden bir daha haber alınamadı. İşte hepsi birbirinden tüyler ürperten 24 son mesaj...

Son cümlesinden sonra bir daha haber alınamadı! Kaybolmadan önce bırakılan tüyler ürperten mesaj
Ufuk Dağ

Gelen mesajların bazen son mesaj olabileceğini düşünmüyoruz. Bazılarının ise son mesaj olma ihtimalini düşünmek istemiyoruz. Kaybolan 24 insanın son mesajlarını sizler için derledik. İşte gizem dolu mesajlaşmalar...

Mynet'in Sesi

Son cümlesinden sonra bir daha haber alınamadı! Kaybolmadan önce bırakılan tüyler ürperten mesaj G1

1- Dokuz yaşındaki Anthonette Cayedito'nun evinden kaçırılmasından bir yıl sonra, kendisi olduğunu iddia eden bir kız polisi aradı. Albuquerque'de olduğunu söylemeyi başardıktan sonra, öfkeli bir erkek sesi telefonu bölerek "Telefonu kullanabileceğini kim söyledi?" diye bağırdı. Kız çığlık attıktan sonra hat kesildi ve o zamandan beri Anthonette'ten haber alınamadı.

Son cümlesinden sonra bir daha haber alınamadı! Kaybolmadan önce bırakılan tüyler ürperten mesaj G2

2 - 21 yaşındaki Matthew Weaver, randevuya çıktıktan saatler sonra, az önce birlikte olduğu kadına iki tuhaf ve tutarsız mesaj gönderdi. Mesajlarda "Sanki bir çılgınlık yaşanıyor," ve ardından "Fırsat varken konuşmak istiyorum," yazıyordu. Mesajları gönderdikten kısa bir süre sonra, kaybolduğu aynı ücra bölgedeki yürüyüşçüler yardım çığlıkları duyduklarını bildirdiler, ancak Matthew bir daha bulunamadı.

Son cümlesinden sonra bir daha haber alınamadı! Kaybolmadan önce bırakılan tüyler ürperten mesaj G3

3- Minnesota kırsalında arabasını bir hendeğe sürdükten sonra, 19 yaşındaki Brandon Swanson ailesini arayıp kendisini almalarını istedi. Karanlık tarlalar arasında onları bulunduğu yere yönlendirmeye çalışarak 45 dakika boyunca telefonda kaldı. Telefon görüşmesi sırasında ailesi, hat kesilmeden önce aniden "Aman Tanrım!" diye bağırdığını duydu. Yetkililer daha sonra terk edilmiş arabasını buldu, ancak Brandon Swanson ve son panik dolu sözlerinin nedeni hala bir sır.

Son cümlesinden sonra bir daha haber alınamadı! Kaybolmadan önce bırakılan tüyler ürperten mesaj G4

4- Mojave Çölü'nde vücudunu titreten, gizemli, M şeklinde bir mağara bulduğunu iddia eden yürüyüşçü Kenny Veach, internetteki yorumcular tarafından mağarayı tekrar bulması için baskı altına alındı. Son ve ölümcül yolculuğundan önce, YouTube'da tehlikeyi kabul eden bir yorum bıraktı. "Akıllı olmalıyım ve yalnız gitmemeliyim" diye yazdı, ama sonra tam da bunu yaptı ve çölde sonsuza dek kayboldu.

Son cümlesinden sonra bir daha haber alınamadı! Kaybolmadan önce bırakılan tüyler ürperten mesaj G5

5- Zorlu bir ayrılığın ardından 28 yaşındaki Shane Marsden, ailesine haber vermeden Yeni Zelanda'dan Tayland'a seyahat etti. Aldıkları tek iletişim, annesine gönderdiği kısa ve uğursuz bir mesajdı; mesajda sadece "Özür dilerim" yazıyordu. Yetkililer telefonunun Tayland'da olduğunu tespit etti, ancak o zamandan beri kendisinden haber alınamadı.

Anahtar Kelimeler:
kayıp mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.