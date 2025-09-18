Son cümlesinden sonra bir daha haber alınamadı! Kaybolmadan önce bırakılan tüyler ürperten mesaj

4- Mojave Çölü'nde vücudunu titreten, gizemli, M şeklinde bir mağara bulduğunu iddia eden yürüyüşçü Kenny Veach, internetteki yorumcular tarafından mağarayı tekrar bulması için baskı altına alındı. Son ve ölümcül yolculuğundan önce, YouTube'da tehlikeyi kabul eden bir yorum bıraktı. "Akıllı olmalıyım ve yalnız gitmemeliyim" diye yazdı, ama sonra tam da bunu yaptı ve çölde sonsuza dek kayboldu.