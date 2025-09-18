Son cümlesinden sonra bir daha haber alınamadı! Kaybolmadan önce bırakılan tüyler ürperten mesaj

Gelen mesajların bazen son mesaj olabileceğini düşünmüyoruz. Bazılarının ise son mesaj olma ihtimalini düşünmek istemiyoruz. Kaybolan 24 insanın son mesajlarını sizler için derledik. İşte gizem dolu mesajlaşmalar...
1- Dokuz yaşındaki Anthonette Cayedito'nun evinden kaçırılmasından bir yıl sonra, kendisi olduğunu iddia eden bir kız polisi aradı. Albuquerque'de olduğunu söylemeyi başardıktan sonra, öfkeli bir erkek sesi telefonu bölerek "Telefonu kullanabileceğini kim söyledi?" diye bağırdı. Kız çığlık attıktan sonra hat kesildi ve o zamandan beri Anthonette'ten haber alınamadı.
2 - 21 yaşındaki Matthew Weaver, randevuya çıktıktan saatler sonra, az önce birlikte olduğu kadına iki tuhaf ve tutarsız mesaj gönderdi. Mesajlarda "Sanki bir çılgınlık yaşanıyor," ve ardından "Fırsat varken konuşmak istiyorum," yazıyordu. Mesajları gönderdikten kısa bir süre sonra, kaybolduğu aynı ücra bölgedeki yürüyüşçüler yardım çığlıkları duyduklarını bildirdiler, ancak Matthew bir daha bulunamadı.
3- Minnesota kırsalında arabasını bir hendeğe sürdükten sonra, 19 yaşındaki Brandon Swanson ailesini arayıp kendisini almalarını istedi. Karanlık tarlalar arasında onları bulunduğu yere yönlendirmeye çalışarak 45 dakika boyunca telefonda kaldı. Telefon görüşmesi sırasında ailesi, hat kesilmeden önce aniden "Aman Tanrım!" diye bağırdığını duydu. Yetkililer daha sonra terk edilmiş arabasını buldu, ancak Brandon Swanson ve son panik dolu sözlerinin nedeni hala bir sır.
4- Mojave Çölü'nde vücudunu titreten, gizemli, M şeklinde bir mağara bulduğunu iddia eden yürüyüşçü Kenny Veach, internetteki yorumcular tarafından mağarayı tekrar bulması için baskı altına alındı. Son ve ölümcül yolculuğundan önce, YouTube'da tehlikeyi kabul eden bir yorum bıraktı. "Akıllı olmalıyım ve yalnız gitmemeliyim" diye yazdı, ama sonra tam da bunu yaptı ve çölde sonsuza dek kayboldu.
5- Zorlu bir ayrılığın ardından 28 yaşındaki Shane Marsden, ailesine haber vermeden Yeni Zelanda'dan Tayland'a seyahat etti. Aldıkları tek iletişim, annesine gönderdiği kısa ve uğursuz bir mesajdı; mesajda sadece "Özür dilerim" yazıyordu. Yetkililer telefonunun Tayland'da olduğunu tespit etti, ancak o zamandan beri kendisinden haber alınamadı.
