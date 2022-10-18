Son dakika: 48 saat içerisinde ortalık fena karışacak! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye çıkarma geliyor!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve camia, hakem Arda Kardeşler ile VAR sistemini yoğun şekilde eleştirmişti. Teknik direktör Okan Buruk'un "Artık art niyet arıyorum" sözleri sonrası Galatasaray Kulübü de bir 'Utanç Vesikası' başlıklı bir açıklama yayımlamıştı.

DURSUN ÖZBEK'TEN FLAŞ HAMLE

AĞIR ELEŞTİRİ VE KAYIRMA İDDİASI Yapılan açıklamada VAR sisteminin işleyişi eleştirilirken, bazı takımların kayırıldığı ifade edilmişti.

TFF'YE ÇIKARMA YAPACAK Sabah Spor'un haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon başından bu yana hakemlerin ve VAR'ın aleyhlerine yaptığı hatalar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarma yapacak.

DOSYA HAZIRLANDI Başkan Özbek'in, 48 saat içerisinde Riva'ya giderek sarı - kırmızılı yetkililerin hazırladıkları dosyayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sunacağı öğrenildi.