Son dakika: 48 saat içerisinde ortalık fena karışacak! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye çıkarma geliyor!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve camia, hakem Arda Kardeşler ile VAR sistemini yoğun şekilde eleştirmişti. Teknik direktör Okan Buruk'un "Artık art niyet arıyorum" sözleri sonrası Galatasaray Kulübü de bir 'Utanç Vesikası' başlıklı bir açıklama yayımlamıştı.
DURSUN ÖZBEK'TEN FLAŞ HAMLE
AĞIR ELEŞTİRİ VE KAYIRMA İDDİASI
Yapılan açıklamada VAR sisteminin işleyişi eleştirilirken, bazı takımların kayırıldığı ifade edilmişti.
TFF'YE ÇIKARMA YAPACAK
Sabah Spor'un haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon başından bu yana hakemlerin ve VAR'ın aleyhlerine yaptığı hatalar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarma yapacak.
DOSYA HAZIRLANDI
Başkan Özbek'in, 48 saat içerisinde Riva'ya giderek sarı - kırmızılı yetkililerin hazırladıkları dosyayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sunacağı öğrenildi.
HATALARA ÇÖZÜM İSTENECEK
Durumdan yaşadıkları rahatsızlıkları anlatacak olan Özbek'in, bir an önce hatalara çözüm bulunmasını isteyeceği ifade edildi.
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