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Son dakika: 48 saat içerisinde ortalık fena karışacak! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye çıkarma geliyor!

18.10.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olmuştu. Sarı - kırmızılı taraftarlar, takımlarının gösterdiği performansın yanında karşılaşmadaki hakem yönetimini de ağır şekilde eleştirmişti. Teknik direktör Okan Buruk da maçın ardından yaptığı açıklamalarda VAR sisteminin işleyişine tepki göstermişti. Camiadan gelen büyük tepkiler sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'ye gitme kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve camia, hakem Arda Kardeşler ile VAR sistemini yoğun şekilde eleştirmişti. Teknik direktör Okan Buruk'un "Artık art niyet arıyorum" sözleri sonrası Galatasaray Kulübü de bir 'Utanç Vesikası' başlıklı bir açıklama yayımlamıştı.

DURSUN ÖZBEK'TEN FLAŞ HAMLE

AĞIR ELEŞTİRİ VE KAYIRMA İDDİASI

AĞIR ELEŞTİRİ VE KAYIRMA İDDİASI
Yapılan açıklamada VAR sisteminin işleyişi eleştirilirken, bazı takımların kayırıldığı ifade edilmişti.

TFF'YE ÇIKARMA YAPACAK

TFF'YE ÇIKARMA YAPACAK
Sabah Spor'un haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon başından bu yana hakemlerin ve VAR'ın aleyhlerine yaptığı hatalar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarma yapacak.

DOSYA HAZIRLANDI

DOSYA HAZIRLANDI
Başkan Özbek'in, 48 saat içerisinde Riva'ya giderek sarı - kırmızılı yetkililerin hazırladıkları dosyayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sunacağı öğrenildi.

HATALARA ÇÖZÜM İSTENECEK

HATALARA ÇÖZÜM İSTENECEK
Durumdan yaşadıkları rahatsızlıkları anlatacak olan Özbek'in, bir an önce hatalara çözüm bulunmasını isteyeceği ifade edildi.
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