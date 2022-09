Son Dakika: Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? Ameliyat olacağı tarih açıklandı

Son dakika haberi: Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı İstanbul'da motor kazası geçirdi. Kazada bir hafif ticari araç, Ilıcalı'nın motosikletine çarptı. Ilıcalı'nın yanında kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun'un da olduğu öğrenildi. Acun Ilıcalı ve kızı kazanın ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarına ilişkin bilgiler de geldi. İşte son dakika Acun Ilıcalı kaza haberinin detayları...

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve arkasında oturan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırıldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı ile kızının müşahede altına alındığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.’nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Acun Ilıcalı'nın trafik kazasıyla ilgili sahibi olduğu Hull City takımının sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Paylaşımda Ilıcalı'nın trafik kazası geçirdiği belirtilerek, "Kazada kolunda kırık olan Acun, salı günü ameliyat olacak. Acun'a ameliyatının hayırlı olmasını ve acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

We can confirm that Chairman @acunilicali was involved in a road traffic accident in İstanbul on Monday.



Acun sustained a fractured arm in the accident and will undergo surgery on Tuesday.



We would like to wish Acun the best for his surgery and a speedy recovery.#hcafc pic.twitter.com/A5DTH9zJmF