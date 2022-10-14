Son dakika: Dört dörtlük gece! Türkiye, ülke puanında kaçıncı sırada? Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor kazandı, sıralama değişti...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ile Sivasspor, bu akşam birbirinden önemli maçlara çıktı. Ülke puanı açısından büyük önemi sahip olan bu gecede tüm gözler galibiyetlere çevrilmişti. Temsilcilerimiz, oynadığı karşılaşmaları kazanarak ülke puanını adeta uçurdu. BU HAFTA AVRUPA KUPALARINDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN ÜLKELER 1) İngiltere 1.857 2) Türkiye 1.600 3) İspanya 1.286 4) Almanya 1.125 5) İtalya 1.000 6) Fransa 0.833 7) Danimarka 0.800 8) İsrail 0.750 9) Portekiz 0.667

TÜRKİYE İÇİN MÜTHİŞ GECE

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAZANDI Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda AEK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup etti ve gecenin ilk galibiyetini aldı.

BAŞAKŞEHİR'DEN 3 GOLLÜ GALİBİYET Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda RFS'yi konuk ettiği maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 19.45 seansı 2'de 2 ile tamamlanmış oldu.

TRABZONSPOR, MONACO'YU DAĞITTI Saat 22.00'da başlayan seansta ise UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, Monaco'yu ağırladı. Bordo - mavililer, rakibini 4-0'la geçerek 3 puanı cebine koydu.

SİVASSPOR GERİ DÖNDÜ Sivasspor da UEFA Konferans Ligi'nde 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 galip tamamladı ve bu skorla birlikte Türk takımları 4'te 4 yapmış oldu.