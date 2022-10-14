SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Dört dörtlük gece! Türkiye, ülke puanında kaçıncı sırada? Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor kazandı, sıralama değişti...

Son dakika: Dört dörtlük gece! Türkiye, ülke puanında kaçıncı sırada? Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor kazandı, sıralama değişti...

14.10.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türk futbolu adına tarihi gece! UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde bulundan Sivasspor ile Başakşehir karşılaştıkları rakiplerini mağlup ettiler. Böylece Türk takımları geceyi 4'te 4 galibiyet ile tamamlarken, futbolseverler UEFA'nın ülke puanı sıralamasını araştırmaya başladı. Maçların öncesinde 18. sırada yer alan Türkiye kaçıncı sırada? İşte cevabı...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ile Sivasspor, bu akşam birbirinden önemli maçlara çıktı. Ülke puanı açısından büyük önemi sahip olan bu gecede tüm gözler galibiyetlere çevrilmişti. Temsilcilerimiz, oynadığı karşılaşmaları kazanarak ülke puanını adeta uçurdu.

BU HAFTA AVRUPA KUPALARINDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN ÜLKELER

Fe-q8T6WYAISpyH

1) İngiltere 1.857

2) Türkiye 1.600

3) İspanya 1.286

4) Almanya 1.125

5) İtalya 1.000

6) Fransa 0.833

7) Danimarka 0.800

8) İsrail 0.750

9) Portekiz 0.667

TÜRKİYE İÇİN MÜTHİŞ GECE

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAZANDI

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAZANDI
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda AEK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup etti ve gecenin ilk galibiyetini aldı.

BAŞAKŞEHİR'DEN 3 GOLLÜ GALİBİYET

BAŞAKŞEHİR'DEN 3 GOLLÜ GALİBİYET
Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda RFS'yi konuk ettiği maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 19.45 seansı 2'de 2 ile tamamlanmış oldu.

TRABZONSPOR, MONACO'YU DAĞITTI

TRABZONSPOR, MONACO'YU DAĞITTI
Saat 22.00'da başlayan seansta ise UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, Monaco'yu ağırladı. Bordo - mavililer, rakibini 4-0'la geçerek 3 puanı cebine koydu.

SİVASSPOR GERİ DÖNDÜ

SİVASSPOR GERİ DÖNDÜ
Sivasspor da UEFA Konferans Ligi'nde 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 galip tamamladı ve bu skorla birlikte Türk takımları 4'te 4 yapmış oldu.

BU GECE 2.200 PUAN

BU GECE 2.200 PUAN
Bu sonuçların ardından futbolseverler, UEFA ülke puanı sıralamasını araştırmaya başladı. Karşılaşmalardan önce 18. sırada yer alan Türkiye, bu gece 2.200 puan topladı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Sivasspor Trabzonspor Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi son dakika haberler fenerbahçe son dakika haberleri uefa sıralaması uefa ülke puanı uefa ülke puanı sıralaması uefa ülkeler sıralaması ülke puanı ülke puanı sıralaması türkiye uefa sıralamasında kaçıncı sırada Amine Gülşe dakika haberleri ak sıralaması trabzonspor, n dakika haberleri iyet başakşehi thor saevarsson dilan çiçek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Siyaset kulislerini hareketlendirecek açıklama! AK Parti'nin kritik isminden çarpıcı çıkış! 'Altılı masanın adayı' diyerek isim verdi

Siyaset kulislerini hareketlendirecek açıklama! AK Parti'nin kritik isminden çarpıcı çıkış! 'Altılı masanın adayı' diyerek isim verdi

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

Arda Güler, rekorla burun buruna geldi!

Arda Güler, rekorla burun buruna geldi!

Icardi gece yarısı canlı yayın açtı...

Icardi gece yarısı canlı yayın açtı...

İngiltere'den deprem etkisi yaratacak iddia! Okan Buruk Galatasaray'dan ayrılıyor...

İngiltere'den deprem etkisi yaratacak iddia! Okan Buruk Galatasaray'dan ayrılıyor...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükselmeyi garantiledi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükselmeyi garantiledi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.