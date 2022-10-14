Son dakika: Dört dörtlük gece! Türkiye, ülke puanında kaçıncı sırada? Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor kazandı, sıralama değişti...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ile Sivasspor, bu akşam birbirinden önemli maçlara çıktı. Ülke puanı açısından büyük önemi sahip olan bu gecede tüm gözler galibiyetlere çevrilmişti. Temsilcilerimiz, oynadığı karşılaşmaları kazanarak ülke puanını adeta uçurdu.
BU HAFTA AVRUPA KUPALARINDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN ÜLKELER
1) İngiltere 1.857
2) Türkiye 1.600
3) İspanya 1.286
4) Almanya 1.125
5) İtalya 1.000
6) Fransa 0.833
7) Danimarka 0.800
8) İsrail 0.750
9) Portekiz 0.667
TÜRKİYE İÇİN MÜTHİŞ GECE
FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAZANDI
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda AEK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup etti ve gecenin ilk galibiyetini aldı.
BAŞAKŞEHİR'DEN 3 GOLLÜ GALİBİYET
Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda RFS'yi konuk ettiği maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 19.45 seansı 2'de 2 ile tamamlanmış oldu.
TRABZONSPOR, MONACO'YU DAĞITTI
Saat 22.00'da başlayan seansta ise UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, Monaco'yu ağırladı. Bordo - mavililer, rakibini 4-0'la geçerek 3 puanı cebine koydu.
SİVASSPOR GERİ DÖNDÜ
Sivasspor da UEFA Konferans Ligi'nde 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 galip tamamladı ve bu skorla birlikte Türk takımları 4'te 4 yapmış oldu.
BU GECE 2.200 PUAN
Bu sonuçların ardından futbolseverler, UEFA ülke puanı sıralamasını araştırmaya başladı. Karşılaşmalardan önce 18. sırada yer alan Türkiye, bu gece 2.200 puan topladı.
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