Son dakika: 'Düdüğünden uzak kalacak!' TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi devreye girdi! Galatasaray - Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık'a ceza geliyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti. İlk yarısı sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle biten maç, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmış ve Galatasaray cephesi hakem Ali Palabıyık'a tepki göstermişti. Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'ya kırmızı kart gösteren Palabıyık'ın performansını beğenmeyen sarı - kırmızılılar, karşılaşmanın ardından adeta isyan etmişti.

ALİ PALABIYIK İÇİN VERİLEN KARAR BELLİ OLDU

Müsabakada ağır eleştiri alan Ali Palabıyık için Merkez Hakem Kurulu'nun da kararı belli oldu.

TFF BAŞKANI DA BEĞENMEDİ Milliyet'in haberi göre; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de deneyimli hakemin yönetimini beğenmedi.

3-4 HAFTA DİNLENDİRİLECEK Haberin devamında MHK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ali Palabıyık'ın 3-4 hafta boyunca dinlendirileceği ve düdüğünden uzak bırakılacağı ifade edildi.

MHK'DE DE KABUL GÖRMEDİ Sarı-kırmızı takımın iki farklı önde götürdüğü maçın, 31. dakikasında Sacha Boey'i girdiği ikili mücadele sonrası Candeias'a yaptığı faulden dolayı kırmızı kartla cezalandıran FIFA kokartlı hakemin kararı, MHK'de de kabul görmedi.