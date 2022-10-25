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  4. Son dakika: 'Düdüğünden uzak kalacak!' TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi devreye girdi! Galatasaray - Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık'a ceza geliyor...

Son dakika: 'Düdüğünden uzak kalacak!' TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi devreye girdi! Galatasaray - Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık'a ceza geliyor...

25.10.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmaya hakem Ali Palabıyık'ın kararları damgasını vurdu. Sarı - kırmızılı camia, maçın ardından tecrübeli hakemin yönetimine büyük tepki göstermişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de yönetimini beğenmediği Ali Palabıyık için Merkez Hakem Kurulu'nun kararı belli oldu.

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti. İlk yarısı sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle biten maç, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmış ve Galatasaray cephesi hakem Ali Palabıyık'a tepki göstermişti. Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'ya kırmızı kart gösteren Palabıyık'ın performansını beğenmeyen sarı - kırmızılılar, karşılaşmanın ardından adeta isyan etmişti.

ALİ PALABIYIK İÇİN VERİLEN KARAR BELLİ OLDU

Müsabakada ağır eleştiri alan Ali Palabıyık için Merkez Hakem Kurulu'nun da kararı belli oldu.

TFF BAŞKANI DA BEĞENMEDİ

TFF BAŞKANI DA BEĞENMEDİ
Milliyet'in haberi göre; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de deneyimli hakemin yönetimini beğenmedi.

3-4 HAFTA DİNLENDİRİLECEK

3-4 HAFTA DİNLENDİRİLECEK
Haberin devamında MHK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ali Palabıyık'ın 3-4 hafta boyunca dinlendirileceği ve düdüğünden uzak bırakılacağı ifade edildi.

MHK'DE DE KABUL GÖRMEDİ

MHK'DE DE KABUL GÖRMEDİ
Sarı-kırmızı takımın iki farklı önde götürdüğü maçın, 31. dakikasında Sacha Boey'i girdiği ikili mücadele sonrası Candeias'a yaptığı faulden dolayı kırmızı kartla cezalandıran FIFA kokartlı hakemin kararı, MHK'de de kabul görmedi.

'SARI KART YETERLİYDİ'

'SARI KART YETERLİYDİ'
Kurul; olayın içindeki oyuncular kaleci Muslera, Boey ve Candeias’ın pozisyonlarını inceledikten sonra bariz gol şansı yerine “sarı kartın” yeterli olacağı konusunda görüş birliğine vardı. Alanyaspor’un 42. dakikada beklediği penaltı pozisyonunda ise Palabıyık’ın kararı desteklendi.
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