Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinden sonra camiaya umut dağıttı! "Rahat olun, şampiyon olacağız!"

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Sezon sonunda şampiyon biz olacağız. 4 puan fark nedir? 19 hafta var daha. Burada ne zaferler galibiyetler alındı da şampiyonluk gelmedi bu takıma karşı. Ben takıma ve hocama güveniyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."