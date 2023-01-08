Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinden sonra camiaya umut dağıttı! "Rahat olun, şampiyon olacağız!"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray, bu sonucun ardından ikinci sıradaki sarı - lacivertlilere puan farkını 4'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise derbi karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taraftarlardan özür dileyen Koç, camiaya şampiyonluk mesajı da verdi. İşte Ali Koç'un sözleri...
"Beklenmedik bir mağlubiyet oldu. Özür dileriz. 1-2 hafta içerisinde methiyeler düzdüğümüz Fenerbahçe geri gelecektir."
"3 puandan öteye bir şey değil. Bu skora alışkın değiliz. Bizim Galatasaray'a en ağır mağlubiyetleri tattırdığımızda 4-0 6-0'larda şampiyon olamıyorduk."
"İnişli çıkışlı durumlar olabilir. Başka takımlar da inişli çıkışlı grafikler sergileyebiliyor. Eski günlerimize dönüp, kaldığımız yerden devam edeceğiz."
"Taraftarlarımız rahat olsunlar. Bu noktaya kadar nasıl getirdiysek, bu noktadan sonra düzlüğe çıkacaktır takım."
"Sezon sonunda şampiyon biz olacağız. 4 puan fark nedir? 19 hafta var daha. Burada ne zaferler galibiyetler alındı da şampiyonluk gelmedi bu takıma karşı. Ben takıma ve hocama güveniyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."