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Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinden sonra camiaya umut dağıttı! "Rahat olun, şampiyon olacağız!"

08.01.2023 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Sarı - lacivertlilerin başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı. Ali Koç, "Taraftarlarımızdan özür dileriz" derken, camiaya şampiyonluk mesajı da verdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray, bu sonucun ardından ikinci sıradaki sarı - lacivertlilere puan farkını 4'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise derbi karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taraftarlardan özür dileyen Koç, camiaya şampiyonluk mesajı da verdi. İşte Ali Koç'un sözleri...

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMALAR

"ÖZÜR DİLERİZ"

"ÖZÜR DİLERİZ"

"Beklenmedik bir mağlubiyet oldu. Özür dileriz. 1-2 hafta içerisinde methiyeler düzdüğümüz Fenerbahçe geri gelecektir."

"3 PUANDAN ÖTEYE BİR ŞEY DEĞİL"

"3 PUANDAN ÖTEYE BİR ŞEY DEĞİL"

"3 puandan öteye bir şey değil. Bu skora alışkın değiliz. Bizim Galatasaray'a en ağır mağlubiyetleri tattırdığımızda 4-0 6-0'larda şampiyon olamıyorduk."

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

"İnişli çıkışlı durumlar olabilir. Başka takımlar da inişli çıkışlı grafikler sergileyebiliyor. Eski günlerimize dönüp, kaldığımız yerden devam edeceğiz."

"TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN"

"TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN"

"Taraftarlarımız rahat olsunlar. Bu noktaya kadar nasıl getirdiysek, bu noktadan sonra düzlüğe çıkacaktır takım."

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Sezon sonunda şampiyon biz olacağız. 4 puan fark nedir? 19 hafta var daha. Burada ne zaferler galibiyetler alındı da şampiyonluk gelmedi bu takıma karşı. Ben takıma ve hocama güveniyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

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