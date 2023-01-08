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Fenerbahçe Galatasaray derbisi tarihe geçti! 2 dakikada 2 gol iptal edilince ilginç bir ilk meydana geldi...

08.01.2023 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine çok hızlı başladı. 14. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile golü bulan sarı-kırmızılıların sevinci kısa sürdü. VAR kontrolüyle ofsayt verilen pozisyondan yalnızca 2 dakika sonra bir gol daha bulan sarı-kırmızılılar yine ofsayta takıldı. Kerem Aktürkoğlu'nun golünü iptal eden mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, derbi tarihinde bir ilki yaşatmış oldu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi tarihe geçti! 2 dakikada 2 gol iptal edilince ilginç bir ilk meydana geldi...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi beklenildiği gibi çok hızlı başladı. Mücadelenin henüz başında öne geçen sarı-kırmızılılar ofsayt bayrağına takıldı. Bu golün hemen ardından bir gol daha atan Galatasaray yine sevinemedi.

İNCELEMENİN ARDINDAN OFSAYT

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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin 14. dakikasında Abdülkerim Bardakçı ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. Yaklaşık 2 dakika süren VAR kontrolünün ardından Victor Nelsson'un ofsaytta olduğu tespit edilerek gol iptal edildi.

2 DAKİKA SONRA KEREM ATTI

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Bu olayın ardından 2 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu ile bir gol daha bulan sarı-kırmızılılar yine ofsayta takıldı. Yıldız oyuncunun ofsaytta olduğu kararının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler VAR'a bile gitmeden golü iptal etti.

DERBİ TARİHİNDE BİR İLK

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Bu kararla birlikte 2 dakika içinde 2 gol iptal edilen ilk derbi olarak bu mücadele tarihe geçti.


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