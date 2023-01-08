Fenerbahçe Galatasaray derbisi tarihe geçti! 2 dakikada 2 gol iptal edilince ilginç bir ilk meydana geldi...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi beklenildiği gibi çok hızlı başladı. Mücadelenin henüz başında öne geçen sarı-kırmızılılar ofsayt bayrağına takıldı. Bu golün hemen ardından bir gol daha atan Galatasaray yine sevinemedi.

İNCELEMENİN ARDINDAN OFSAYT

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin 14. dakikasında Abdülkerim Bardakçı ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. Yaklaşık 2 dakika süren VAR kontrolünün ardından Victor Nelsson'un ofsaytta olduğu tespit edilerek gol iptal edildi.

2 DAKİKA SONRA KEREM ATTI

Bu olayın ardından 2 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu ile bir gol daha bulan sarı-kırmızılılar yine ofsayta takıldı. Yıldız oyuncunun ofsaytta olduğu kararının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler VAR'a bile gitmeden golü iptal etti.

DERBİ TARİHİNDE BİR İLK

Bu kararla birlikte 2 dakika içinde 2 gol iptal edilen ilk derbi olarak bu mücadele tarihe geçti.



