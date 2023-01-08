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Jorge Jesus maç sonunda isyan etti! Mağlubiyetin nedenini açıklamasının ardından konuştu ''Ben böyle bir şey görmedim''

08.01.2023 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide lider Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, zirvenin 4 puan gerisine düştü. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus mağlubiyetin nedenini açıkladı.

Jorge Jesus maç sonunda isyan etti! Mağlubiyetin nedenini açıklamasının ardından konuştu ''Ben böyle bir şey görmedim''

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibinin 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada da Kerem Aktürkoğlu, 90+10. dakikada da Icardi’nin golleriyle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadeleye 3’lü savunma ile başlarken, ikinci yarıda yeniden 4’lü savunmaya döndü. Oyuna dahil olan hücum oyuncuları da skora katkı sağlayamazken, sarı-lacivertliler 2 yıl sonra evinde ezeli rakibine mağlup oldu.

"ÇOK FAZLA HATA YAPTIK"

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Jorge Jesus: "Çok hata yaptık. İlk yarıda daha fazla pozisyon üreten bizdik. 2-3 pozisyonumuz var. Galatasaray seken toptan golü kolayca buldu. 2-0 ve kırmızı kart sonrasında işler zorlaştı. Galatasaray daha sakin kalan taraftı."

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"SORUMLU BENİM"

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Jorge Jesus: "Sorumlu benim. Ne başkanımız ne futbolcular. Hele başkanımız hiç değil. Bugün aldığımız galibiyet bizim birliğimizi bozmayacak. Suçlu varsa benim."

"BEN BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

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Jorge Jesus: "Kısa bir süre önceye kadar herkese göre ligin en iyi takımıydık. Şu anda rakibimiz ligde önümüzde. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu sezon 6. kez 1 kişi eksik kaldık. Şu anda çözmemiz gereken en önemli problem. Ben daha önce böyle bir şey görmedim"


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