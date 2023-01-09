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Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş... Vincent Aboubakar bombası patlıyor! İmza ile burun buruna...

09.01.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, büyük çekişme transfere de sıçradı. Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrasında federasyona bildirilen takım listesinden çıkarılan Vincent Aboubakar'ın geleceği merak ediliyordu. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan yıldız golcü için Beşiktaş'ın görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına günler kala sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Zirve yarışını önde götüren Galatasaray ve takipçileri Fenerbahçe ile Beşiktaş, transferde de karşı karşıya geldi. Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun kadroya katılması sonrasında federasyona bildirilen takım listesinden çıkarılan Vincent Aboubakar için flaş bir gelişme yaşandı.

ABOUBAKAR İÇİN SICAK GELİŞME

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Joao Pedro'nun yerine hücum hattına takviye planlanmıştı.

Galatasaray'da ise Haris Seferovic'in gösterdiği etkisiz performans sebebiyle forvet transferi gündeme alınmıştı.

İki ekibin de gündemine Vincent Aboubakar'ın geldiği ve menajeriyle temasa geçtikleri ifade edilmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPRİZ

BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPRİZ

Wout Weghorst'un Manchester United ile anlaşmasının ardından transfer için harekete geçen Beşiktaş'tan ise sürpriz bir atak geldi.

AHMET NUR ÇEBİ GÖRÜŞTÜ

AHMET NUR ÇEBİ GÖRÜŞTÜ

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vincent Aboubakar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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