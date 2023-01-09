Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş... Vincent Aboubakar bombası patlıyor! İmza ile burun buruna...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına günler kala sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Zirve yarışını önde götüren Galatasaray ve takipçileri Fenerbahçe ile Beşiktaş, transferde de karşı karşıya geldi. Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun kadroya katılması sonrasında federasyona bildirilen takım listesinden çıkarılan Vincent Aboubakar için flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Joao Pedro'nun yerine hücum hattına takviye planlanmıştı.
Galatasaray'da ise Haris Seferovic'in gösterdiği etkisiz performans sebebiyle forvet transferi gündeme alınmıştı.
İki ekibin de gündemine Vincent Aboubakar'ın geldiği ve menajeriyle temasa geçtikleri ifade edilmişti.
Wout Weghorst'un Manchester United ile anlaşmasının ardından transfer için harekete geçen Beşiktaş'tan ise sürpriz bir atak geldi.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vincent Aboubakar ile bir görüşme gerçekleştirdi.