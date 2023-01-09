Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş... Vincent Aboubakar bombası patlıyor! İmza ile burun buruna...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına günler kala sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Zirve yarışını önde götüren Galatasaray ve takipçileri Fenerbahçe ile Beşiktaş, transferde de karşı karşıya geldi. Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun kadroya katılması sonrasında federasyona bildirilen takım listesinden çıkarılan Vincent Aboubakar için flaş bir gelişme yaşandı.