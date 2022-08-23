Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens ezeli rakipleri çok kızdırdı! "En büyük" sözü sonrası sosyal medya karıştı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Hangikredi Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray'da oyuna sonradan giren ve gösterdiği performansla dikkat çeken yeni transfer Dries Mertens, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı - kırmızılıların Belçikalı futbolcusunun yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

Dries Mertens'in "Türkiye'den başka teklifler de vardı, neden Galatasaray'ı seçti?" sorusuna verdiği cevap; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un taraftarlarını kızdırdı.

İŞTE DRIES MERTENS'İN SÖZLERİ;

"TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER OLDU AMA..."

Soru: "Türkiye'den başka teklifler de vardı, neden Galatasaray'ı seçti?"

Dries Mertens: "Türkiye'den teklifler oldu ama Galatasaray'a gelmemin en büyük sebebi, Türkiye'deki en büyük kulüp olması."

JUVENTUS SORUSUNA CEVABI

Soru: "Juventus'tan teklif var mıydı?"

Dries Mertens: "Diğer takımlar hakkında konuşmaktan hoşlanmıyorum. Galatasaray'da olmaktan ötürü mutluyum ve gururluyum!"

"BENİM YAŞIMDA KOLAY DEĞİL"

"Takımla birlikte çok çalışmak gerekiyor. Benim yaşımda da kolay değil. Takımla çalışmak için daha fazla şansım olduğu için mutluyum. Kendimize bakmamız gerekiyor, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Adapte olacağız, daha diri olacağız ve Trabzon'da kendimizi en iyi şekilde göstereceğiz."

"OKAN HOCA'YLA KONUŞTUK"

"Okan Buruk Hoca ile nerede oynayabileceğim konusunda konuştuk. Sol kanatta, sağ kanatta, forvet, forvet arkası olarak oynadım. Kaleye yakın oldukça rahatım."

"GOL SEVİNCİMİ GÖRECEĞİZ"

"Galatasaray'da gol atmak istiyorum. Attıktan sonra gol sevinci olarak ne yapacağımı göreceğiz."