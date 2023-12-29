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SON DAKİKA: Mehmet Büyükekşi için yolun sonu göründü! Beklenen hamle geldi, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

29.12.2023 21:50 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Türk futbolu bugün tarihi bir akşamı geride bıraktı. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa final maçı, Suudi Arabistan yönetiminin Atatürk forması ve pankartından rahatsız olması nedeniyle iptal edildi. İki takım da maça çıkmadı. Stadyumda İstiklal Marşımız ıslıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen hamle geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi öncesi yaşanan skandallar sonrası iki takım da maça çıkmadan yurda dönmeye karar vermişti. Oda Tv'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istedi.

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SON DAKİKA: MEHMET BÜYÜKEKŞİ İÇİN YOLUN SONU!

SON DAKİKA: MEHMET BÜYÜKEKŞİ İÇİN YOLUN SONU!

Yaşananların ardından Odatv’nin edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Futbol Federasyon Mehmet Büyükekşi’nin istifasını istedi.

"BİZİ DIŞARI ÇIKARDILAR"

"BİZİ DIŞARI ÇIKARDILAR"

Süper Kupa maçına giden bazı taraftarlar da “Formada Atatürk var diye bizi dışarı çıkardılar. Bizzat TFF'nin kararı olduğunu söylediler” ifadelerini kullanmıştı.

HALİL UMUT MELER KONUSUNDA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

HALİL UMUT MELER KONUSUNDA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

Yakın zamanda yaşanan Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası konuşan Büyükekşi, Koca için 'aslında iyi insandır, böyle bir şey yapmazdı' sözleri de tepki çekmişti.

SALDIRI SONRASI DA İSTİFASI İSTENMİŞTİ

SALDIRI SONRASI DA İSTİFASI İSTENMİŞTİ

Futbolseverler, yaşanan çirkin saldırı sonrası da eleştiri oklarının hedefine Büyükekşi'yi koyarken, istifasını istemişti.

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Mehmet Büyükekşi ak bıraktı
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