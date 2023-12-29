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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iptal olan Süper Kupa maçı sonrası ilk açıklama!

29.12.2023 22:01 | Son Güncelleme:
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Fenerbahçe ve Galatasaray, iptal olan bu maç sonrası ortak bir bildiri yayımladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iptal olan Süper Kupa maçı sonrası ilk açıklama!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması iptal edildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak bildiri yayımlandı.

"İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR"

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,

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29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

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Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

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