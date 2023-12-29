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  4. Fenerbahçe-Galatasaray maçından 12 saat önce yapılan yorum gündem oldu! "Sıkıntı çıkarırlar maç iptal olur beyler"

Fenerbahçe-Galatasaray maçından 12 saat önce yapılan yorum gündem oldu! "Sıkıntı çıkarırlar maç iptal olur beyler"

29.12.2023 21:01 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalinde Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesi büyük krize yol açtı. Tepki çeken olayın ardından Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmama kararı aldı ve Süper Kupa finali iptal edildi. Maçkolik'te bir taraftarın final maçının başlamasından 12 saat önce yaptığı yorum ise gündem oldu.

Fenerbahçe-Galatasaray maçından 12 saat önce yapılan yorum gündem oldu! "Sıkıntı çıkarırlar maç iptal olur beyler"

Suudi yetkililerin Süper Kupa finalinde Atatürk posteri ve pankartıyla ilgili kriz çıkarmaları Türkiye gündemine oturdu. Yaşanan olaya tepki yağarken, Fenerbahçe ve Galatasaray da rest çekerek maça çıkmama kararı aldı.

"MAÇ İPTAL OLUR BEYLER"

Sosyal medyada ise bir taraftarın maçın başlamasına 12 saat önce yaptığı yorum da dikkat çekti. Maçkolik'te maç sayfasına yorum yazan bir taraftar "Araplar son zamanlarda Atatürk'e saldırıyor. Sıkıntı çıkarırlar maç iptal olur beyler uzan durun böyle maçlarda" ifadelerini kullandı. Maçla ilgili henüz bir krizin yaşanmadığı saatlerde yapılan bu yorum gündeme oturdu.

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